Ambulantes Hospiz in Oberhausen sucht Zeitschenker

Oberhausen. Das Ambulante Hospiz St. Vinzenz Pallotti in Oberhausen sucht Unterstützung. Gefragt sind Menschen, die etwa Organisatorisches übernehmen wollen.

„Zeit ist knapp. Zeit ist relativ. Zeit ist wertvoll“, schreibt das Ambulante Hospiz St. Vinzenz Pallotti in Oberhausen – und sucht darum Leute, die genau das schenken wollen: Zeit. Das neue Projekt „Zeitschenker:innen“ fokussiert sich allerdings nicht auf die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen, sondern auf „all die Dinge drumherum“, heißt es in der Mitteilung.

Gemeint ist damit etwa Unterstützung in den Büroräumen, beim Postversand, bei Veranstaltungen, Kaffeekochen und beim Verteilen von Flyern. „Wenn Sie uns Ihre Zeit schenken, soll Ihnen das Freude bereiten, Ihnen Raum zur persönlichen Entfaltung bieten und Ihr Leben bereichern“, schreiben die Verantwortlichen. „Wir geben Ihnen Einblick in unsere ambulante Hospizarbeit, Sie werden von uns geschult und stets durch eine Projektkoordinatorin als verlässliche Ansprechpartnerin in allen Belangen begleitet.“

Info-Abend im Januar

Am 13. Januar 2022 veranstaltet das Ambulante Hospiz um 18 Uhr einen Informationsabend im Pallottihaus, Vikarienstraße 2a in Oberhausen-Osterfeld. Das Treffen findet unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Regeln statt. Anmeldung bis zum 10. Januar bei Karolina Froese unter 0208 63593433 oder per Mail an karolina.froese@ch-ob.de.

Das Ambulante Hospiz St. Vinzenz Pallotti begleitet Menschen am Lebensende in ihrer häuslichen Umgebung, in Pflegeheimen, auf Palliativstationen und in Krankenhäusern. Im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Möwennest begleiten ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende Familien, in denen ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist.

