Als „Museum under Construction“ präsentiert sich derzeit der Innenhof am Schloss Oberhausen.

Kultur Am Schloss Oberhausen geht es um die Geheimnisse des Comic

Oberhausen. Um das Comic-Zeichnen dreht sich alles am Schloss Oberhausen. Im Innenhof startet ein Programm zu Bildergeschichten und ihren Machern.

Comic-Fans können in Oberhausen mit einem schönen Programm zu ihrem Lieblingsthema Bildergeschichten rechnen.

läutet die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen im Zuge des Open-Air-Kunstprojekts „Museum Under Construction“ den ersten Teil des über zwei Wochen angelegten Themenblocks „Comic“ ein. Am Artist Tuesday, 6. Juli, zeigt Ralf Marczinczik ab 18 Uhr im Vortrag und in einer anschließenden Gesprächsrunde die einzelnen Schritte zur Entstehung eines Comics auf und gibt Tipps für die Anlage eines Storyboards. Marczinczik zeichnet seit seiner Kindheit Figuren und Geschichten. Seit 2005 ist er als freiberuflicher Artdirector und Illustrator für Spielestudios, Werbeagenturen und Verlage tätig. Parallel dazu widmet er sich seinen Comic-Projekten.

Abenteuer mit Sprechblase

Am Workshop Wednesday, 7. Juli, startet dann von 16 bis 17.30 Uhr ein großer Comic-Workshop. Hier dreht sich alles um den typischen „Comic-Sound“. In Sprech-, Kreisch- und Gedankenblasen werden Wörter für eine rasante Bildergeschichte voller Gags und Abenteuer verpackt. Das Team der Ludwiggalerie und der Malschule unter Leitung von Ursula Bendorf-Depenbrock und Sabine Falkenbach freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Treffpunkt ist die Kritzelhütte im Schlosshof.

Am Lounge Friday, 9. Juli, legt Aaron.St von 18 bis 22 Uhr mit einem Elektrobass-Sound im Schlossinnenhof auf und sorgt für einen ausgelassenen Start ins Wochenende.

Dienstags und mittwochs gilt: Anmeldung erforderlich unter 0208 41249 28 oder ludwiggalerie@oberhausen.de. Am Lounge_Friday darf auch ohne vorherige Anmeldung bei Drinks und DJ-Sounds gechillt werden. Der Eintritt ist immer frei.

