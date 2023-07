Stimmungsvoller Feierabendmarkt – am Donnerstag, 3. August, ist es wieder so weit.

Kulinarisches Am 3. August: Feierabendmarkt verspricht Urlaubsgefühle

Oberhausen. Der Feierabendmarkt lockt am 3. August auf den Saporischschja-Platz nach Alt-Oberhausen. Viele Anbieter sind mit ihren Köstlichkeiten präsent.

Der nächste Feierabendmarkt steht in Alt-Oberhausen vor der Tür und verspricht jede Menge Urlaubsgefühle.

„Wie Urlaub - Feierabendmarkt!“ So lautet das Motto am Donnerstag, 3. August, auf dem Saporischschja-Platz. Von 16 bis 20 Uhr können die Besucherinnen und Besucher eine kleine kulinarische Reise unternehmen und zum Beispiel In Italien bei „Le Baron“ Station machen – mit Original Porchetta.

Bretagne, Thailand, Holland, Irland – internationales Flair beim Feierabendmarkt

Frankreich lockt mit Mutzis bretonischen Galettes, Thailand mit den asiatischen Köstlichkeiten von KinKao. Fruchtige Cocktails und natürlich deutsches Bier runden das Angebot ab. Tapas von Mr. & Mrs. Gourmet und Kibbeling, Pfannkuchen und weitere holländische Spezialitäten von der Genußhütte zählen ebenfalls zu den leckeren Häppchen. Das Duo „Finnacht Ground“ versetzt die Besucherinnen und Besucher des Marktes stimmungsvoll nach Irland.

