Altenheim und Schulen: Weitere Corona-Fälle in Oberhausen

Oberhausen. Oberhausen verzeichnet weitere Corona-Fälle, betroffen sind unter anderem das Altenheim St. Clemens und mehrere Schulen im Stadtgebiet.

Corona im Oberhausener Altenzentrum St. Clemens: Eine Bewohnerin wurde positiv auf das Virus getestet, noch am Montag sollen sämtliche Bewohner des entsprechenden Wohnbereiches an der Hedwigstraße in Sterkrade sowie die Mitarbeiter ebenfalls getestet werden. Das teilt die Stadt Oberhausen in ihrem täglichen Corona-Update mit.

Weitere Fälle gibt es gleich an mehreren Schulen in Oberhausen: Positiv getestet wurde je ein Schüler der Christoph-Schlingensief-Schule und der Fasia-Jansen-Gesamtschule, eine Schülerin der Steinbrinkschule sowie ein Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Am vergangenen Freitag (9. Oktober) haben nach dem Unterricht die Herbstferien begonnen.

Schüler in Corona-Quarantäne

Für derzeit zehn Kinder der Christoph-Schlingensief- und fünf der Fasia-Jansen-Schule wurde eine Quarantäne angeordnet. Zum Corona-Fall an der Steinbrinkschule laufen zur Stunde noch die Ermittlungen nach möglichen Kontakten der Schülerin.

Am Heinrich-Heine-Gymnasium sind laut Stadt keine weiteren Maßnahmen nötig, da der positiv getestete Schüler durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz getragen habe. An den relevanten Schultagen am 30. September und am 1. Oktober habe der Schüler nur jeweils zwei Stunden an einem Einzelplatz im Unterricht gesessen.

Positiver Corona-Test im Friedensdorf

Im Friedensdorf verlief der Corona-Test bei einem Kind, das kurz vor einer Operation steht, zunächst positiv. Der anschließende Kontroll-Test war negativ, dennoch lässt die Stadt insgesamt 13 Kinder und elf Erwachsene im Friedensdorf auf das Coronavirus testen.

