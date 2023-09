Altenheim-Recherche: WAZ Oberhausen erhält Journalistenpreis

Düsseldorf/Oberhausen. Die WAZ-Redaktion Oberhausen hat den diesjährigen Lokaljournalistenpreis der Verbraucherzentrale NRW gewonnen – für ihren Altenheim-Schwerpunkt.

Für ihre ausführliche Berichterstattung zu den hohen Kosten in Altenpflegeheimen und Alltagserfahrungen von Angehörigen ist die WAZ-Redaktion Oberhausen von der Verbraucherzentrale NRW ausgezeichnet worden. Von einer siebenköpfigen Fachjury erhielten Redakteurin Barbara Hoynacki und Redakteur Peter Szymaniak den zum zweiten Mal ausgelobten Journalistenpreis der Verbraucherzentrale in der Kategorie „Lokaljournalismus“ zugesprochen. Insgesamt hatten sich über 70 Journalistinnen und Journalisten mit ihren Arbeiten um den Journalistenpreis in vier Kategorien beworben.

„Den Altenheim-Schwerpunkt der WAZ-Redaktion Oberhausen halten wir für äußerst preiswürdig, weil es sich um ein sehr leserrelevantes generationenübergreifendes Thema handelt, weil die Artikel sehr gut und tiefgehend recherchiert sind und verschiedene Perspektiven sachlich darstellen“, begründete Jury-Mitglied Simone Jost-Westendorf von der Landesmedienanstalt NRW bei der Preisverleihung im Düsseldorfer Maxhaus am Dienstagabend die Würdigung. „Solch einen Lokaljournalismus, der nah dran und leserorientiert ist, benötigen wir. Ruhig mehr davon. Das ist vital für unsere Demokratie.“

Vergleich der hohen Eigenanteile für Pflegebedürftige in 21 Oberhausener Altenheimen

In der Zeitungsausgabe auf der Lokalseite 1 und auf einer Doppelseite, auf der Online-Seite und auf Facebook hatten die Oberhausener Lokalredakteure am 12. April 2022 vier Artikel als Altenheim-Schwerpunkt veröffentlicht – unter den Überschriften „Bis zu 3000 Euro für ein Altenheim-Zimmer“, „Pflegenotstand in Altenheimen empört betroffene Familien“, „Familien kritisieren entwürdigende Pflege in Altenheimen“ und „Familien beschweren sich über vernachlässigte Senioren“. Dabei wurde die hohen, von Pflegebedürftigen zu tragenden Eigenanteile aller 21 Altenheime im Stadtgebiet verglichen – inklusive des Kostenanstiegs von 2020 bis 2022. Ein Pflegeheim-Sprecher begründete, warum Gesamtpreise von 3500 Euro bis 4800 Euro im Monat für eine einigermaßen gute Pflege notwendig sind. Zugleich wurden auf der Doppelseite (hier können Sie sie als PDF herunterladen, Rechtsklick/gedrückt halten und „Ziel speichern unter“) allerdings die tatsächlichen, durchaus erschütternden Erfahrungen von Angehörigen mit dem Alltag in Altenheimen dargestellt – und der Pflegenotstand analysiert.

Bei der Auswahl der Preisträger legt die Fachjury vor allem Wert darauf, dass die Beiträge für Verbraucher höchstrelevant, verständlich, nutzbringend, sachlich korrekt und ansprechend aufbereitet sind. Der Preis ist mit insgesamt 8000 Euro für vier Kategorien dotiert, gefördert aus Mitteln der Verbraucherschutzstiftung NRW. Die Verbraucherzentrale NRW lobt seit 2022 jährlich diesen Preis aus, um guten verbraucherorientierten Journalismus zu fördern.

Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Foto: Federico Gambarini / picture alliance/dpa

„Wir wollen erreichen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf Augenhöhe mit der Wirtschaft sind und ihre Stimmen gehört werden“, sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. „Dazu benötigen wir einen unabhängigen und kritischen Journalismus, der die Kapazitäten bekommt, auch tiefgründiger Themen zu durchdringen. Im besten Fall bietet er den Menschen Orientierung im Dschungel der Angebote, egal ob es um Gesundheit, Heizkosten oder einen Handyvertrag geht.“

Insgesamt sechs Journalisten ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden von der Verbraucherzentrale in diesem Jahr neben der WAZ Oberhausen vier weitere Journalistinnen und Journalisten. In der Kategorie „Audio-visuell“ erhielt der freie Journalist und Moderator Philip Strunk vom WDR-Radiosender 1live den Preis: „Aligner aus dem Internet – einfach schöne Zähne oder Abzocke?“ Es geht um Zahnschienen statt Metallbrackets, um bei jungen Menschen Zähne zu begradigen. Sie werden online stark beworben, doch in mehreren Radio-Beiträgen und per Instagram-Posts zeigte Strunk auf, dass es hier viel Wildwuchs auf dem Markt gibt.

Die Kategorie Print/Online gewann Simon Haas von der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit seinem datenjournalistischen Nachweis („Preismonitor: Was im Supermarkt teurer oder billiger wird“), dass es zu einer „Gierflation“ gerade auch bei Discountern gekommen ist. Haas verglich die Eigenmarke „ja“ des Kölner Rewe-Konzerns mit der Durchschnitts-Teuerung aller Marken – und zeigt, dass ausgerechnet bei den als preiswert geltenden Eigenmarken der Supermarktketten der Preisanstieg am größten ist.

Ein weiteres datenjournalistisches Projekt mit extremem Arbeitsaufwand würdigte die Jury in der Kategorie Nachwuchs: Jana Heck und Lucas Tenberg von der WDR-Sendung Quarks recherchierten für den Beitrag „Fast jedes zweite Nahrungsergänzungsmittel beanstandet“ in allen 16 Bundesländern, wie oft diese beliebten Mittel von Behörden überhaupt kontrolliert werden und wie erstaunlich oft sie mit Mängeln behaftet sind.

Nachzulesen, nachzuschauen und nachzuhören sind die Gewinnerbeiträge unter folgenden Links:

WAZ Oberhausen: „Darum kosten Altenheim-Zimmer bis zu 3000 Euro im Monat“: https://www.waz.de/staedte/oberhausen/darum-kosten-altenheim-zimmer-bis-zu-3000-euro-im-monat-id235059377.html

Pflegenotstand in Altenheimen empört betroffene Familien“: https://www.waz.de/staedte/oberhausen/pflegenotstand-in-altenheimen-empoert-betroffene-familien-id235058645.html

„Familien kritisieren entwürdigende Pflege in Altenheimen“: https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausen-angehoerige-kritisieren-entwuerdigende-heimpflege-id235057961.html

„Familien beschweren sich über vernachlässigte Senioren“: https://www.waz.de/staedte/oberhausen/familien-beschweren-sich-ueber-vernachlaessigte-senioren-id235057853.html

Neue Zürcher Zeitung (NZZ): „Was im Supermarkt teurer oder billiger wird“: https://www.nzz.ch/visuals/teure-billigmarken-im-november-haben-aldi-rewe-und-co-die-preise-nochmals-deutlich-erhoeht-ld.1716815

WDR 1live „Schöne Zähne oder Abzocke?“:https://www.instagram.com/stories/highlights/17927713604180741/

WDR-Sendungsbeitrag Quarks „Fast jedes zweite Nahrungsergänzungsmittel beanstandet“:https://www.instagram.com/stories/highlights/17927713604180741/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen