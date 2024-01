Alte Bankkarte: Darum gehört sie nicht in den Hausmüll

Oberhausen Die Bankkarte ist abgelaufen und kann in den Müll. Aber Halt: Da gehört sie nicht hin. Wie Chipkarten richtig entsorgt werden.

Wenn die Bankkarte abgelaufen ist und keinen Zweck mehr erfüllt, greifen viele Menschen zur Schere: Alle wichtigen Daten werden ein wenig zerkleinert, die Kartenschnipsel wandern danach in den Müll. Aber Halt: Da gehören alte Chipkarten nicht hin. Die Verbraucherzentrale Oberhausen klärt in einer aktuellen Meldung auf, wie man diese Karten richtig entsorgt.

Zunächst: Das Zerschneiden von alten Geldkarten und Ausweisen ist schon mal richtig. „Um einem Missbrauch der auf und in einer Chip-Karte gespeicherten Daten vorzubeugen, sollten Karten mit Mikroprozessor oder Magnetstreifen zerschnitten werden, bevor man sie entsorgt“, schreibt die Verbraucherzentrale. Allerdings: Die Karte sollte nicht bloß in der Mitte durchgeschnitten werden. Die Experten empfehlen einen Längs-Schnitt. „Auch auf der Karte angebrachte persönliche Daten wie Name oder Kundennummer sollten unkenntlich gemacht werden.“

Alte Bankkarte im Hausmüll zu entsorgen ist sogar verboten

Jetzt kommt die Sache mit dem Abfall: Im Hausmüll oder in der gelben Tonne haben Karten mit CHip oder Magnetstreifen nichts zu suchen: „Das ist im Grunde sogar verboten“, so die Verbraucherzentrale. Denn Karten, die einen Mikrochip oder einen Magnetstreifen enthalten, seien gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Elektrogeräte. Daher sollten Chipkarten in einer Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden. Dort würden diese fachgerecht entsorgt und recycelt. In Oberhausen wird der Elektroschrott am Wertstoffhof (Buschhausener Straße) und an der Gabelstraße gesammelt. Die Abgabe von Elektroschrott ist kostenlos. Mehr Informationen zu den Annahmestelle gibt es auf www.wbo-online.de

