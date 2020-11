Alt-Oberhausens Christuskirche feiert „Nacht der Lichter“

Warmer Lichterglanz: So soll am Buß- und Bettag auch das Innere der evangelischen Christuskirche strahlen.

Oberhausen. Mit kurzen Texten und meditativen Gesängen in der Tradition von Taizé gestaltet die Christuskirchengemeinde den Gottesdienst zum Buß- und Bettag.

Zu einer neuen und besonderen Andachtsform lädt die Gemeinde der Christuskirche an der Nohlstraße zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 18. November, um 18 Uhr ein: Bewegende Gesänge, große Ruhe und Raum für das eigene Erleben stehen im Mittelpunkt der „Nacht der Lichter“, wie sie in der französischen Brüdergemeinschaft von Taizé regelmäßig gefeiert wird.

Auf der ganzen Welt findet dieses Andachtsformat großen Anklang und kommt nun auch nach Alt-Oberhausen. Sängerinnen und Sänger des „Fun Vocal“-Chores und eine kleine Musikgruppe werden stellvertretend für die Gemeinde die Gesänge übernehmen, da ein gemeinsames Singen in der großen Gruppe coronabedingt noch verboten ist. „Doch auch im Zuhören“, meint Kantor Danny Neumann , entfalteten die Gesänge in der von Kerzen stimmungsvoll erleuchteten Kirche eine große Kraft. Alle Liedtexte werden auf Leinwand projiziert.

Zahl der Plätze ist auf 58 begrenzt

Die Lieder „Meine Hoffnung und meine Freude“, „Laudate omnes gentes“ und „Ubi caritas“ kennen viele Menschen. Ein besonderer Zauber umgibt seit jeher diese Gesänge aus der ökumenischen französischen Brüdergemeinschaft von Taizé , sodass sie von christlichen Gemeinden aller Konfessionen weltweit gesungen werden. Zehntausende überwiegend jugendliche Besucher reisen jedes Jahr nach Burgund, um zusammen mit den Ordensbrüdern die Gemeinschaft Gottes in Gebet und Gesang zu suchen.

Als besonders eindrucksvoll gilt das gemeinsame Singen im Abendgottesdienst, wenn die stimmungsvoll beleuchtete Kirche mit den meditativen und sich beständig wiederholenden Gesängen gefüllt wird. Statt einer Predigt gibt es eine längere Stille mit Raum für eigene Gedanken, außer den Liedern werden sonst nur kurze Lesungen und Gebete gesprochen.

In der derzeit von Planen umhüllten Christuskirche lädt ein Team um Pfarrer Christoph Kückes mit kurzen Texten und Gebeten ein, am Buß- und Bettag zu sich selbst zu kommen und seinen Gedanken Raum zu geben. Der Eintritt ist frei, die Zahl der Plätze für Teilnehmende ist auf 58 begrenzt. Die Andacht findet unter einem besonderem Hygienekonzept statt.