Alstaden: Bücherbasar nach Corona-Zwangspause wieder präsent

Auf dem Antoniusplatz und am Bernardushaus können Bücherfans am Samstag, 23. Oktober, wieder stöbern.

Oberhausen. Darauf haben viele Oberhausener Bücher-Fans schon gewartet: Der beliebte Alstadener Bücherbasar lädt wieder zu einem Besuch ein.

Nach einer Zwangspause von über einem Jahr startet das Büchereiteam der ehrenamtlich geführten St.-Antonius-Bücherei am Samstag, 23. Oktober, wieder den Alstadener Bücherbasar.

Noch größer, vielfältiger und auch noch preiswerter als zuvor bieten sich den Lese-Hungrigen mehrere tausend Bücher aus allen Gebieten – Kinderbücher, Romane, Krimis und anspruchsvolle Literatur sowie Klassiker und antiquarische Schätze neben Sach- und Wissensbüchern zu Religion und Kirche, Geschichte, Regionales, Kochen, Kunst, Lebenshilfe, Biografien und vieles mehr. Auch neuwertige Bücher und Geschenkbücher suchen Käufer.

Außerdem ergänzen Schallplatten (Vinyl) und DVDs das Angebot. Ein umfangreiches Konvolut von Notenausgaben zu klassischen Musikwerken, Kammermusik und mehr sollte – wie das Angebot kompletter Jahrgänge des Oberhausen-Jahrbuchs – den an Spezialitäten Interessierten entgegenkommen.

Gutscheine für „Frühe Vögel“

Der Basar startet um 11 Uhr auf dem Antoniusplatz und im Bernardushaus (Antoniusplatz 4). Von 16 bis 17 Uhr läuft der Schlussverkauf. Dann gibt es bei freier Auswahl zehn Kilogramm Bücher für fünf Euro. Eine Voranmeldung zum Schlussverkauf ist erbeten. Bis Freitag, 22. Oktober, gibt es auch noch einige Gutscheine für „Frühe Vögel“. Mit dem Gutschein für 25 Euro ist bereits eine Stunde vor offizieller Öffnung das Stöbern in den Buchangeboten möglich und es können Bücher im Wert von 40 Euro erworben werden.

Hygieneregeln (Maske, Abstand, Händedesinfektion) sind beim Besuch zu beachten. Nach dem Basar kann eines der beiden Kurzkonzerte des Gospel-Chors S(w)ing and Praise in St. Peter am Peterplatz besucht werden (Beginn: 16 und 17.30 Uhr). Die Konzerte finden im Rahmen der Feiern zum Abschied von der Kirche St. Peter statt. Alle Einnahmen aus dem Büchertrödel werden zur Anschaffung neuer Bücher der Bücherei verwendet, die aktuelle Lektüre kostenlos für alle bereit hält. Das Büchereiteam freut sich am Samstag auf viele Lesehungrige.

Anmeldung zum Schlussverkauf und für „Frühe Vögel“ unter: buecherei-alstaden@gmx.de

