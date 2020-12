Alles zu den Sternsingern 2020/2021 im Überblick

Oberhausen Live-Singen an der Haustür? Das geht coronabedingt nicht. Die Sternsinger sammeln trotzdem Spenden. Hier der stadtweite Überblick dazu.

Die Sternsinger können coronabedingt zu diesem Jahreswechsel nicht durch die Oberhausener Straßen ziehen. Traditionell künden sie von der Geburt Jesu und bringen den Segen in jedes Haus. Darüber hinaus sammeln sie Spenden für Kinder in Not. Die Sternsinger-Aktion gilt als die größte Spendenaktion, bei der Kinder anderen Kindern helfen. Das diesjährige Partnerland ist die Ukraine. Wie sehen die alternativen Sternsingeraktionen 2020/2021 aus?

Sterkrade - St. Clemens

Die Gemeinde St. Clemens wird in diesem Jahr spezielle Spendentüten an die Haushalte verteilen. Eine Spendentüte enthält einen Flyer, einen Aufkleber mit Segensspruch sowie einen gedruckten Überweisungsträger. Die Spendentüten sollen bis zum 9. Januar in den Briefkästen der Haushalte verteilt sein.

Herz-Jesu

Die Gemeinde Herz-Jesu wird den Segenspruch, den Flyer sowie eine Spendentüte an die Haushalte verteilen. Die Spende kann dann im Briefkasten des Gemeindehauses eingeworfen werden oder per Banküberweisung erfolgen.

St. Johann

Die Sternsingerinnen und Sternsinger der Gemeinde St. Johann Holten verteilen den "Segen to go". Für diesen Segen müssen sich Interessenten vorher im Gemeindebüro melden oder sich in die ausliegende Liste in der Kirche eintragen. Ab dem 3. Januar werden die Tüten dann ausgegeben. Alternativ wird der Segen bei Bedarf gebracht.

Liebfrauen

In der Gemeinde Liebfrauen werden in diesem Jahr Spendentüten mit vorgedrucktem Überweisungsträger an alle Haushalte verteilt. Interessenten können die Spende auch persönlich am Sonntag, 3. Januar, von 11 bis 13 Uhr oder am Mittwoch, 6. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Gemeindesaal entrichten. Dort liegt dann auch der Segen zum Mitnehmen aus. Zu den Zeiten der offenen Kirche können Spenden in der Gemeinde St. Josef Buschhausen abgegeben werden. Dort liegen auch die Segenszettel sowie Aufkleber aus.

St. Theresia

Die Gemeinde St. Theresia vom Kinde Jesu bietet einen Abholservice an. Am Sonntag, 3. Januar, von 10.30 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch, 6. Januar, zwischen 15 und 18 Uhr haben Interessenten die Gelegenheit, zur Terrassentür des Gemeindeheims zu kommen, um ihre Spende unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen abzugeben. Dort liegt dann ebenfalls der Segen zum Mitnehmen aus.

St. Josef

In St. Josef Schmachtendorf können sich Interessenten zum Segenswunsch per Telefon oder E-Mail anmelden. Weiterhin kann der Segenswunsch in die Box der Kirche oder in den Briefkasten des Gemeindebüros eingeworfen werden. Spenden können am Gemeindebüro eingeworfen werden. Wer beim Einwurf der Spende Namen und Adresse angibt, erhält ebenfalls den Segen. Segenszettel und Aufkleber werden kontaktlos in den privaten Briefkasten geworfen.

St. Barbara

In St. Barbara können sich Interessenten zum Segenswunsch anmelden. Dieser wird dann in den Briefkasten geworfen. Dies kann online, telefonisch oder im Gemeindebüro geschehen. Spenden können Interessenten bis zum 2. Februar in mehreren Geschäften vor Ort und in der Kirche St. Barbara entrichten. Die Segenszettel liegen auch in der Kirche aus.

Osterfeld - St. Pankratius

Jeder katholische Haushalt in der Propstei St. Pankratius und diejenigen, die im letzten Jahr besucht wurden, soll von den Sternsingerinnen und Sternsingern eine Postwurfsendung mit dem Segenszettel und einem Brief der Sternsinger erhalten. In diesem Brief werden die Menschen eingeladen, am 10. Januar zu bestimmten Zeiten und an festgelegten Orten zu den Sternsingern zu kommen, um den gesprochenen Segen und den Segensaufkleber für die Haustür mitnehmen zu können.

Alt-Oberhausen - Herz Jesu und St. Joseph

Die Gemeinden Herz Jesu und St. Joseph haben die Segensbriefe bereits mit dem letzten Pfarrbrief an die katholischen Haushalte verschickt. Segensaufkleber und Krippenbilder sind darüber hinaus im Pfarrbüro erhältlich. Die Spende kann zu den Zeiten der offenen Kirche abgegeben werden oder im Pfarrbüro eingeworfen werden.

St. Antonius

In St. Antonius werden die Segensbriefe mit dem Aufkleber und dem Krippenbild von den Sternsingern in die Briefkästen aller Haushalte verteilt. Die Spende kann zu Zeiten der offenen Kirche oder im Pfarrbüro der Pfarrei abgegeben werden.

St. Johannes Evangelist und St. Marien

Die Sternsingerinnen und Sternsinger der Gemeinde St. Johannes Evangelist und der Gemeinde St. Marien bringen den Segen mit Spendentüte ebenfalls in die Haushalte. Zudem produzieren die Gemeinden jeweils ein Video mit einem Gruß der Sternsinger. Die Spende kann im Briefkasten des Pfarrbüros St. Marien eingeworfen werden.

Spenden

Unabhängig vom Wohnort können Interessenten die Aktion mit einer Spende unterstützen:

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Pax-Bank eG

IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31

BIC: GENODED1PAX

Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,19 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 75.600 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.