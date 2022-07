Alle Oberhausener Paketshops und Briefkästen im Überblick

Oberhausen. Wo finde ich den nächsten Briefkasten? Und wo kann ich Express-Sendungen abgeben? Ein Überblick zu allen Poststationen im Stadtgebiet Oberhausen.

Ein Geburtstagspaket an die beste Freundin versenden, die lang ersehnte Online-Bestellung abholen oder eine Postkarte verschicken: Wer in Oberhausen die Leistungen der Deutschen Post in Anspruch nehmen möchte, hat hierfür viele Möglichkeiten. Im Stadtgebiet sind Paketshops, Postbankfilialen, Packstationen und Briefkästen verteilt. Doch welche Leistungen sind an den einzelnen Standorten möglich und wo finden Oberhausener den nächsten Briefkasten? Ein Überblick.

So unterscheiden sich Paketshops, Packstationen und Co.

Folgende Leistungen werden in den unten aufgeführten DHL-Paketshops angeboten: Briefmarke kaufen, Paket versenden, Paketabholung, Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen, Paket an Filiale/Packstation schicken lassen.

In den Postbank Filialen ist zusätzlich dazu möglich: Ausgabe benachrichtigter Brief- und Paketsendungen, Warenpost International, Einzelsendungen abgeben, Prio Sendung abgeben, Wertbrief international abgeben, Postaktuell abgeben, Sonderbriefmarken, Express National/International abgeben, Bankleistungen wahrnehmen, Postident durchführen, E-Postbrief registrieren.

Packstationen stehen in der Regel rund um die Uhr zur Verfügung (vereinzelte Ausnahmen), allerdings ist hier kein Mitarbeiter vor Ort. Die Bedienung erfolgt über einen Bildschirm oder per App auf dem Smartphone. Fächer unterschiedlicher Größen stehen zur Verfügung für folgende Services: Pakete versenden, Paketabholung, Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen, Paket an Filiale/Packstation schicken lassen.

Bei den genannten Briefkästen ist lediglich der Einwurf von Briefen möglich.

Alle Paketshops, Postbank-Filialen, Packstationen und Briefkästen nach Postleitzahlen (Stand: 13. Juli 2022, Angaben vom Standortfinder der Deutschen Post)

Standorte in 46045 Oberhausen (Styrum, Mitte)

DHL Paketshop 409, Kiosk Ranjith, Tannenbergstraße 78, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 06:00-23:00 Uhr, Sa. 07:00-23:00 Uhr, So. 08:00-22:00 Uhr

DHL Paketshop 450, Kiosk Kanu, Nohlstraße 16, Öffnungszeiten: Mo-Do. 10:00-20:30 Uhr, Fr-Sa. 10:00-21:30 Uhr

DHL Paketshop 451, Ihr-Foto-Profi GmbH, Wörthstraße 5, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-18:00 Uhr, Sa. 10:00-15:00 Uhr

DHL Paketshop 462, Central Callshop, Saarstraße 53, Öffnungszeiten: Mo-Sa. 10:00-23:00 Uhr

DHL Paketshop 468, Kiosk Tunc, Grenzstraße 25, Öffnungszeiten: Mo-Do. 09:00-01:00 Uhr, Fr-Sa. 09:00-03:00 Uhr

DHL Paketshop 473, Kiosk Emre, Marktstraße 163-165, Öffnungszeiten: Mo-Sa. 09:00-24:00 Uhr, So. 12:00-24:00 Uhr

DHL Paketshop 476, Trinkhalle B11, Blücherstraße 11, Öffnungszeiten: Mo-Do. 10:00-22:00 Uhr, Fr. 00:00-02:00 Uhr und 10:00-14:00 Uhr, Sa. 10:00-22:00 Uhr

DHL Paketshop 481, Kisok Tekdemir, Mülheimer Straße 135, durchgehend geöffnet

DHL Paketshop 491, Baadre Kiosk, Havensteinstraße 48, Öffnungszeiten: Mo-So. 07:00-24:00 Uhr

DHL Paketshop 567, Mario Callshop, Friedrich-Karl-Straße 52, Öffnungszeiten: Mo-So. 09:30-24:00 Uhr

DHL Paketshop 642, Cem’s Kiosk und Café, Marktstraße 20, Öffnungszeiten: Mo-So. 07:00-23:00 Uhr

DHL Paketshop 647, Spätkauf Hasso, Marktstraße 38, Öffnungszeiten: Mo-So. 06:00-05:00 Uhr

DHL Paketshop 667, City Kiosk Oberhausen UG, Wörthstraße 7, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 06:30-24:00 Uhr, Sa. 07:00-24:00 Uhr, So. 09:00-24:00 Uhr

DHL Paketshop 670, Spiel & Spaß Natürlich Lausberg, Langemarkstraße 20, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-13:30 Uhr und 15:00 bis 18:30 Uhr, Sa. 10:00-14:00 Uhr

DHL Paketshop Ismailshop, Elsässerstraße 35, Öffnungszeiten: Mo-So. 09:00-22:00 Uhr

Postbank Filiale 501, Paul-Reusch-Straße 2, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09:00-12:30 Uhr und 13:30-18:00 Uhr, Sa. 10:00-13:00 Uhr

Postfiliale 560, Mülheimer Straße 82, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09:00-13:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr, Sa. 09:00-13:00 Uhr

Postfiliale 568, Tabakwaren Jurgeleit, Lothringer Straße 147, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 07:30-18:00 Uhr, Sa. 07:30-14:00 Uhr

Postfiliale, Rewe Renken, Danzinger Straße 132, Öffnungszeiten: Mo-Sa. 07:00-20:00 Uhr

Packstation 130, Rewe Kaufpark, Ebertstraße 6, durchgehend geöffnet

Packstation 135, Lidl Markt, Mülheimer Straße 306, durchgehend geöffnet

Packstation 137, Rewe Markt, Danzinger Straße 132, durchgehend geöffnet

Packstation 139, Ebertstraße 4, Zugangszeiten: Mo-Sa. 06:00-21:00 Uhr

Briefkasten, Paul-Reusch-Straße 2, Leerungszeiten: Mo-Fr. 12:45 Uhr und 18:00 Uhr, Sa. 13:00 Uhr

Briefkasten, Marktstraße 34, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Marktstr. 117/Nohlstr., Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00 Uhr, Sa. 09:30 Uhr

Briefkasten, Im Hauptbahnhof, Leerungszeiten: Mo-Fr. 12:45 Uhr und 17 Uhr, Sa. 13:00 Uhr, So. 08:00 Uhr

Briefkasten, Düppelstraße 34, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:15 Uhr, Sa. 09:45 Uhr

Briefkasten, Friedrich-Karl-Str. 1-7, Leerungszeiten: Mo-Fr. 12:45 Uhr und 17:00 Uhr, Sa. 12:45 Uhr

Briefkasten, Wörthstraße 12, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 08:00 Uhr

Briefkasten, Lothringer Straße 147, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 11:15 Uhr

Briefkasten, Elsa-Brändström-Straße, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00, Sa. 10:15 Uhr

Briefkasten, Mülheimer Straße 82, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:30 Uhr, Sa. 12:00 Uhr

Briefkasten, Straßburger Straße 218, Leerungszeiten, Mo-Fr. 16:15 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Lothringer Straße 199, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00 Uhr, Sa. 09:15 Uhr

Briefkasten, Ludwigstraße/ Herderstraße, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:30 Uhr, Sa. 11:15 Uhr

Briefkasten, Danzinger Straße 132, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:15 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Standorte in 46047 Oberhausen (Neue Mitte, Borbeck)

DHL Paketshop 483, Space Plus Store GmbH, Brammenring 109, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09:00-18:00 Uhr, Sa. 10:00-18:00 Uhr

DHL Paketshop 488, R+K Tankstellen GmbH, Essener Straße 345, Öffnungszeiten: Mo-So. 06:00-22:00 Uhr

DHL Paketshop 604, Schultz Logistik, Im Lipperfeld 7, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 07:30-17:30 Uhr, Sa. 08:00-12:00 Uhr

DHL Paketshop, Kiosk Derici, Falkensteinstraße 143, Öffnungszeiten: Mo-So. 05:00-24:00

Packstation 128, Aldi Markt, Mellinghofer Straße 63, durchgehend geöffnet

Packstation 138, Lidl Markt, Brammenring 1, durchgehend geöffnet

Packstation 145, Penny Markt, Straßburger Straße 145, durchgehend geöffnet

Packstation 176, Shell Tankstelle, Essener Straße 345, durchgehend geöffnet

Packstation 177, Autowäsche Gschwenttberger, Wehrstraße 66-70, durchgehend geöffnet

Briefkasten, Virchowstraße 20, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:15 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Straßburger Straße 60, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:15 Uhr, Sa. 11:00 Uhr

Briefkasten, Max-Planck-Ring 12, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Knappenstraße 72, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00 Uhr, Sa. 11:45 Uhr

Briefkasten, Essener Straße 66, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00 Uhr, Sa. 10:30 Uhr

Briefkasten, Im Lipperfeld 6, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:15 Uhr und 17:00 Uhr, Sa. 10:30 Uhr

Briefkasten, Annemarie-Renger-Weg 23, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:30 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Centroallee 1, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Nathlandstraße 58, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:30 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Mühlenstraße 116, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:30 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Hugo-Rasch-Straße 101, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Standorte in 46049 Oberhausen (Lirich)

DHL Paketshop 540, Kiosk Manojan, Buschhausener Straße 63, Öffnungszeiten: Mo-Sa. 10:00-20:00 Uhr

DHL Paketshop 603, Akazien Kiosk, Akazienstraße 100, Öffnungszeiten: Mo-Mi. 05:00-01:00 Uhr, Do-Fr. 05:00-02:00 Uhr, Sa-So. 10:00-02:00 Uhr

DHL Paketshop 612, Kiosk Karacali, Weilerstraße 24, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 04:00-21:00 Uhr, Sa. 07:00-21:00 Uhr, So. 08:00-21:00 Uhr

DHL Paketshop 641, Kiosk Happy Shop, Griesheimer Straße 21, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 06:00-21:00 Uhr, Sa. 07:00-21:00 Uhr, So. 08:00-21:00 Uhr

DHL Paketshop 652, Ute Großjohann GmbH, Heiderhöfen 23, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 07:00-17:00 Uhr, Sa. 08:00-12:00 Uhr

DHL Paketshop 655, Trinkhalle Cirit, Buschhausener Straße 40a, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 05:00-22:00 Uhr, Sa. 07:00-22:00 Uhr, So. 08:00-22:00 Uhr

Postfiliale, Lotto & Tabakwaren Sablotny, Concordiastraße 32, Öffnungszeiten: Mo-Sa. 08:00-20:00 Uhr

Postfiliale 542, Shop H. Dickmann, Bebelstraße 231, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:30-13:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr, Sa. 08:30-13 Uhr

Postfiliale 585, Lotto Toto, Wunderstraße 1, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:30-13:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr, Sa. 09:00-13:00 Uhr

Packstation 122, Netto Marken-Discount, Bebelstraße 212, durchgehend geöffnet

Packstation 152, Duisburger Straße 263, durchgehend geöffnet

Packstation 155, Schlansteinstraße 28, durchgehend geöffnet

Packstation 169, Lidl Markt, Bebelstraße 102, durchgehend geöffnet

Packstation 187, JET Tankstelle, Buschhausener Straße 11, durchgehend geöffnet

Packstation 204, Netto Markt, Duisburger Straße 380, durchgehend geöffnet

Briefkasten, Concordiastraße 32, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:15 Uhr, Sa. 11:45 Uhr

Briefkasten, Schwartzstraße 72, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 09:45 Uhr

Briefkasten, Bebelstraße 56, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:15 Uhr, Sa. 11:45 Uhr

Briefkasten, Buschhausener Straße 74, Leerungszeiten: Mo-Fr. 17:00, Sa. 11:45 Uhr

Briefkasten, Zum Eisenhammer 1, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Bebelstraße 176, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr und 17:00 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Wilmsstraße 66, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr und 17:15 Uhr, Sa. 11:15 Uhr

Briefkasten, Lindermannstraße 20, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 10:30 Uhr

Briefkasten, Duisburger Straße 539, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr, Sa. 11:00 Uhr

Briefkasten, Kewerstraße 40, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 10:30 Uhr

Briefkasten, Flügelstraße 106, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Mellinghofer Straße 251, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:15 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Graf-Zeppelin-Straße 5-7, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:15 und 16:45 Uhr, Sa. 09:00 Uhr

Briefkasten, Behrensstraße 88, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 10:45 Uhr

Briefkasten, Brammenring 119, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 10:45Uhr

Standorte in 46117 Oberhausen (Osterfeld, Eisenheim, Teil von Osterfeld-Heide)

DHL Paketshop 475, Kiosk Rothebusch, Rothebuschstraße 23, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 07:00-13:00 Uhr und 15:00-21:00 Uhr, Sa-So. 08:30-13:00 Uhr und 15:00-21:00 Uhr

DHL Paketshop 602, Kiosk Arslan, Kapellenstraße 42, Öffnungszeiten: So-Do. 10:00-22:00 Uhr, Fr-Sa. 10:00-23:00 Uhr

DHL Paketshop 615, Keck KFZ Ersatzteile, Bottroper Straße 70-74, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:00-13:00 Uhr und 14:00-17:30 Uhr

Postfiliale 502, Gildenstraße 2, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09:00-18:00 Uhr, Sa. 09:00-13:00 Uhr

Postfiliale 577, Lotto & Tabakwaren Kara, Vestische Straße 123, Öffnungszeiten: Mo. & Sa. 08:00-13:00 Uhr, Di-Do. 08:00-13:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr, Fr. 08:00-18:00 Uhr

Packstation 126, Parkplatz Bottroper Straße 162-168, durchgehend geöffnet

Packstation 203, Kampstraße 1, durchgehend geöffnet

Briefkasten, Bottroper Straße 14, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 09:00 Uhr

Briefkasten, Bottroper Straße 150, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 09:45 Uhr

Briefkasten, Bottroper Straße 244, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr, Sa. 09:45 Uhr

Briefkasten, Berliner Straße 3, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 09:00 Uhr

Briefkasten, Gildenstraße 2, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr und 16:45 Uhr, Sa. 11:45 Uhr

Briefkasten, Kapellenstraße 14, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr, Sa. 09:15 Uhr

Briefkasten, Vestische Straße 123, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, Sa. 09:15 Uhr

Briefkasten, Westfälische Straße 2a, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 11:45 Uhr

Briefkasten, Sühlstraße/ Küppershof 15, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 10:30 Uhr

Briefkasten, Kampstraße/ Rübekampstraße 67, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr, Sa. 09:15 Uhr

Standorte in 46119 Oberhausen (Klosterhardt)

DHL Paketshop 620, Ellis Markt, Michelstraße 34, Öffnungszeiten: Mo-So. 06:00-22:00 Uhr

Standorte in 46145 Oberhausen (Sterkrade-Mitte, Königshardt)

DHL Paketshop, Geschenkideen Paashaus, Bahnhofstraße 31, Öffnungszeiten: Mo-Di. und Do-Fr. 09:30-18:00 Uhr, Mi. & Sa. 09:30-14:00 Uhr

Postfiliale 503, Schreibwaren Bilgin, Ramgestraße 11, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09:30-18:00 Uhr, Sa. 09:30-13:00 Uhr

Postfiliale 513, k Kiosk, Bahnhofstraße 57, Öffnungszeiten: Mo-Sa. 08:00-18:30 Uhr

Briefkasten, Steinbrinkstraße 96, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 10:15 Uhr

Briefkasten, Zur Post 4, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Bahnhofstraße 57, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Ramgestraße 11, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:45 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Standorte in 46149 Oberhausen (Schwarze Heide, Sterkrade)

DHL Paketshop 482, Westseite Kiosk, Neumühler Straße 11, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09:00-21:00 Uhr, Sa-So. 10:00-21:00 Uhr

DHL Paketshop 539, Kiosk Bal, Thüringer Straße 53, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 05:00-23:00 Uhr, Sa. 07:00-23:00 Uhr, So. 08:00-23:00 Uhr

DHL Paketshop 626, Getränke-Markt, Hagelkreuzstraße 161, Öffnungszeiten: Mo-So. 09:00-21:00 Uhr

DHL Paketshop 629, Klinect GmbH, Dienststraße 2-4, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:00-16:00 Uhr

DHL Paketshop 632, Tap Tankstelle, Max-Eyth-Straße 7b, Öffnungszeiten: Mo-So. 08:00-20:00 Uhr

Postfiliale 563, Stehcafe Buschhausen, Friesenstraße 43, Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr, Sa. 08:00-16:00 Uhr

Packstation 127, Hellweg Baumarkt, Lindnerstraße 137, durchgehend geöffnet

Packstation 133, Rewe Markt, Buschhausener Straße 190, durchgehend geöffnet

Packstation 185, Penny Markt, Mecklenburger Straße 4, durchgehend geöffnet

Packstation 200, Dienststraße 2-4, durchgehend geöffnet

Packstation 201, TAP Tankstelle, Max-Eyth-Straße 3, durchgehend geöffnet

Briefkasten, Hagelkreuzstraße 143, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:45 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Lindnerstraße 147, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 11:30 Uhr

Briefkasten, Lessingstraße 2, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 09:00 Uhr

Briefkasten, Thüringer Straße 40, Leerungszeiten: Mo-Fr. 16:00 Uhr, Sa. 09:00 Uhr

Briefkasten, Hessenstraße 9, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 09:30 Uhr

Briefkasten, Friesenstraße 43, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:00 Uhr, Sa. 09:15 Uhr

Briefkasten, Bayernstraße 4, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 12:00 Uhr

Briefkasten, Hagedornstraße 64, Leerungszeiten: Mo-Fr. 15:30 Uhr, Sa. 09:30 Uhr

