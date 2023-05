Aktionstag zu Pflegeberufen startet im Juni im Uhlandpark

Pflegeberufe bieten eine Fülle von Tätigkeitsfeldern – im Juni informiert ein Aktionstag im Uhlandpark in Oberhausen darüber.

Oberhausen. Welche beruflichen Chancen gibt es in der Pflege? Ein großer Aktionstag informiert im Juni in Oberhausen darüber. Jede(r) kann dabei sein.

Pflegeberufe haben eine Menge zu bieten. Informationen darüber, wie die Ausbildung aussieht, welche Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten es gibt und vieles mehr bietet der Aktionstag „Zukunftsevent Pflegeberufe“ am Mittwoch, 7. Juni, von 9 bis 15 Uhr im Uhlandpark an der Uhlandstraße.

An 14 verschiedenen Stationen stellen die Mitglieder der Initiative Pflegeberufe Oberhausen (IPO) die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder praxisnah vor. Dazu gehören beispielsweise Blutdruckmessung, Hände-Desinfektion, Reanimationsübungen und vieles mehr.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich individuell zum Thema Pflegeberufe beraten zu lassen. Der Infotag richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 bis 13, die über ihre jeweiligen Schulen informiert und angemeldet werden. Bislang sind es schon über 250 Jugendliche. Vorbeischauen können auch andere, etwa interessierte Seiteneinsteiger oder Personen, die sich in Elternzeit befinden.

Scouts leiten von Station zu Station

Sie alle können sich vor Ort am IPO-Stand bei Nese Özcelik vom Bereich Chancengleichheit/Leben im Alter melden. Eine Besonderheit dieser Veranstaltung ist, dass Scouts (aktuelle Auszubildende in der Pflege) die Besucherinnen und Besucher in kleinen Gruppen durch die Stationen begleiten. Diese erhalten somit Informationen aus erster Hand.

Darüber hinaus werden in Kooperation mit der Jugendeinrichtung „Parkhaus“ den Besucherinnen und Besuchern viele Aktivitäten angeboten, auch gibt es Gelegenheit, sich mit Getränken und kleinen Snacks zum Selbstkostenpreis zu versorgen.

