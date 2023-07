Aktionstag in Sterkrade: Schultüten werden gratis gefüllt

Oberhausen. Am 12. August ‘23 dreht sich in der Einkaufszone des Oberhausener Stadtteils alles um die Erstklässler. Mit Gewinnspiel, Foto-Session und Lesung.

Am Samstag, 12. August 2023, dürfen alle diesjährigen Oberhausener i-Dötzchen mit ihrer leeren Schultüte nach Sterkrade kommen. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr füllen Einzelhändler, die Katholische junge Gemeinde St. Clemens, die Stadtteilbibliothek, die Verkehrswacht und Radio Oberhausen die Schultüten mit allerlei Nützlichem und Süßem. Außerdem warten viele weitere Aktionen auf die Familien.

Die Verkehrswacht Oberhausen hat ihren Stand auf der Bahnhofstraße. Emil, das Maskottchen von Radio Oberhausen, verteilt Präsente an die Kinder in der Fußgängerzone und lässt sich mit ihnen fotografieren. Ein besonderes Angebot macht LS Fotografie am Kleinen Markt. Dort erhält jedes Einschulkind an diesem Tag ein kostenloses Foto von sich mit seiner Schultüte. Die Kleinstädter Bühne und die Sterkrader Interessengemeinschaft verlosen zehn Freikarten (ein Erwachsener und ein Kind) für eine Aufführung von „Pünktchen & Anton“ im November 2023. Die Gewinnspielzettel liegen am Aktionstag in der Kleinstädter Bühne aus. Außerdem dürfen sich die i-Dötzchen den beeindruckenden, großen Saal anschauen.

Lesung in der Stadtbibliothek Sterkrade zum Thema Mobbing und Freundschaft

Eine Liste und eine Straßenkarte mit allen Teilnehmenden am Aktionstag hängt in den Schaufenstern der beteiligten Geschäfte und gibt es auf der Internetseite www.stig-sterkrade.de/Neuigkeiten. Eltern, die den Rundgang durch Sterkrade nutzen wollen, um einen Bibliotheksausweis für ihr Kind zu beantragen, sollten einen Personalausweis oder einen Pass mit Meldebescheinigung mitbringen. Der Bibliotheksausweis ist für Kinder und Jugendliche kostenlos.

Im Rahmen des Sterkrader Lesesommers veranstaltet der Verein „Offene Hilfen Alsbachtal“ für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung von 11 bis 12 Uhr eine Lesung mit einem inklusiven Team in der Stadtbibliothek Sterkrade, Wilhelmstraße 9. Gelesen wird aus der Kinderbuchreihe „Die bunte Bande“ der Aktion Mensch. Wichtige Inhalte in diesen Bänden sind unter anderem Inklusion, Vielfalt, Gemeinschaft, Engagement, Mobbing, Freundschaft und Zusammenhalt. Sie sind geeignet für jedes Alter. Eintritt frei.

