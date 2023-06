Aktionstag in Oberhausen: Pflegekräfte werben für ihren Job

Oberhausen. In der Pflege fehlen massenweise Arbeitskräfte. Nun lädt eine Oberhausener Initiative zum Aktionstag ein und hat eine pfiffige Idee.

In der Pflege herrscht großer Fachkräftemangel. Ein Aktionstag will für den Beruf werben sowie über die Ausbildung, die Aufgaben und Aufstiegschancen informieren.

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, ist es soweit: An diesem Tag lädt die Initiative Pflegeberufe Oberhausen (IPO) von 9 bis 15 Uhr in den Uhlandpark ein. An 14 Stationen stellen die Akteure die Tätigkeiten von Pflegekräften vor. Die Bandbreite reicht von Blutdruckmessen über Handdesinfektion bis hin zu Wiederbelebungsübungen. Darüber hinaus können sich Besucher zu Pflegeberufen beraten lassen.

Neben Schülern sind vor allem auch Seiteneinsteiger willkommen

Der Aktionstag richtet sich zum einen an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13. Über 250 Jugendliche sind bereits über ihre jeweilige Schule angemeldet. Aber Schulen können auch noch weiterhin Schüler melden. Zum anderen sind im Uhlandpark auch Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger willkommen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Sie können sich am IPO-Stand an Nese Özcelik vom städtischen Büro Chancengleichheit/Leben im Alter wenden.

Damit die Besucher aus erster Hand erfahren, wie der Alltag in der Pflege aussieht, sind Auszubildende vor Ort, die den Beruf derzeit erlernen. Als Scouts begleiten sie auf Wunsch die Gäste auf deren Rundgang und können ihre Erfahrungen schildern.

Sollten bei der Veranstaltung zwischenzeitlich Wartezeiten zu überbrücken sein, laden Mitarbeiter aus der Jugendeinrichtung „Parkhaus“ zu Aktionen ein. Schließlich stehen auch Snacks und Getränke zum Selbstkostenpreis bereit.

Weitere Informationen zur Initiative gibt es auf www.oberhausen.de/initiative-pflegeberufe-oberhausen.

