Aktionstag: Frauen schnuppern in typische Männerberufe

Oberhausen. Am 28. September erhalten Oberhausenerinnen die Möglichkeit, sich einen Tag lang männerdominierte Berufe anzuschauen.

Mehr Frauen in männerdominierten Berufen – dafür soll am 28. September ein Schnuppertag in Oberhausen sorgen, bei dem sich Frauen einen Tag lang typische Männerberufe näher anschauen können. Der von den Kompetenzzentren Frau und Beruf „Competentia“ und den Jobcentern Oberhausen, Mülheim und Essen organisierte „Anderswo Girls Day“ richtet sich sowohl an Frauen, die sich beruflich neu aufstellen möchten, als auch an Berufseinsteigerinnen.

Handwerk und Naturwissenschaften besonders männerdominiert

Wie Nina Speerschneider, Pressesprecherin des Jobcenters Oberhausen, mitteilt, handelt es sich bei den männerdominierten Berufen häufig um Jobs im Handwerk. Auch im MINT-Bereich (Berufe der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) seien Frauen unterrepräsentiert. Speerschneider weist im Rahmen des Schnuppertages auch auf die Vorteile für Oberhausener Betriebe hin: „Diese haben am Anderswo-Girlsday nicht nur die Chance, interessierten Damen die eigenen Unternehmenstüren zu öffnen, sondern die Frauen auch als potenzielle Nachwuchstalente für sich zu gewinnen.“

Oberhausener Frauen, die gerne am Schnuppertag teilnehmen möchten, können sich bei Nathalie Grass, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Oberhausen, melden unter 0208 6213 4247 oder per Mail an Jobcenter-Oberhausen.BCA@jobcenter-ge.de.

Interessierte Oberhausener Betriebe aus dem Handwerk oder dem MINT-Bereich können sich für weitere Informationen sowie zur Anmeldung am Schnuppertag bei Lina Spielthoff der Competentia MEO melden unter 0201 820 2455 oder per Mail an kontakt@competentia-meo.de

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.competentia.nrw.de/meo.

Mehr zum Thema:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen