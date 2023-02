AfD: Stadtspitze verschweigt Gewaltprobleme in Oberhausen

Oberhausen. Nach mehreren Gewalttaten auf dem Oberhausener Stadtgebiet kritisiert die AfD Oberhausen, dass Politik und Stadt zu wenig dagegen agieren würden.

Die Oberhausener AfD hat der Stadtverwaltung und anderen Parteien im Rat vorgeworfen, Probleme mit Gewaltausbrüchen in Schulen, an der Turbinenhalle und rund ums Centro Oberhausen zu tabuisieren und zu verschweigen.

„Wir stellen erneut fest, dass die übrigen Ratsparteien kein Interesse an der Offenlegung der Probleme haben und sich die Stadtverwaltung wegen der lauen Haltung von CDU und SPD regelmäßig in Schweigen hüllt“, schreibt Erich Noldus, Ratsherr und Vizesprecher des AfD-Kreisverbandes Oberhausen, in einer Pressemitteilung. Dass der neue Centro-Manager Andreas Ulmer nach verschiedenen Gewalttaten im und am Einkaufszentrum im Februar zugesichert hat, das Sicherheitspersonal vor allem an Wochenenden zu verstärken, begrüßen dagegen die AfD-Politiker.

Mehrere Gewalttaten am Centro und an der Turbinenhalle

Mitte November 2022 schlugen zwei Täter einen 18-Jährigen in der Coca-Cola-Oase so brutal ins Gesicht, dass der junge Mann sein Leben lang auf einem Auge nichts mehr sehen kann. Ende November und Anfang Dezember verzeichnete die Polizei am Centro-Weihnachtsmarkt zwei Schlägereien mit Stichverletzungen. Ein 17-Jähriger konnte nur mit einer Notoperation in letzter Minute gerettet werden.

Ende Januar 2023 wurde ein 14-Jähriger in der Centro-Oase von einer Fünfer-Gruppe bestohlen. Im Februar schlugen und beraubten 20 junge Leute einen 15-Jährigen – ebenfalls im großen Rondell mit den vielen Schnellimbissen. Anfang Februar eskalierte eine Schlägerei zwischen knapp 30-Jährigen an der Turbinenhalle am Rande eines Musikfestivals mit türkischen Sängern und DJs. Ein Bochumer erlitt Stich- und Schnittverletzungen. Ende Oktober 2023 gab es an der Turbinenhalle eine Schießerei mit Schwerverletzten.

AfD-Ratsherr greift Haltung des Ordnungsdezernenten Michael Jehn (CDU) an

Noldus greift mit seinen Äußerungen direkt die Haltung des Ordnungsdezernenten Michael Jehn an, der die juristischen Probleme, Waffenverbotszonen einzurichten, nüchtern beschrieben hat. Der Christdemokrat stellte die juristisch hohen Hürden für eine Waffenverbotszone dar und erläuterte, dass dafür das NRW-Innenministerium zuständig ist. „Waffenverbotszonen müssen sorgfältig geprüft werden, weil sie in Freiheitsrechte eingreifen“, sagte Jehn. Noldus reagiert darauf jetzt mit Polemik: „Meint er damit die Freiheit von Verbrechern, Menschen niederzustechen?“

Der AfD-Politiker macht insgesamt einen Verfall der öffentlichen Moral in Oberhausen aus – und hat pauschal eine Gruppe als Schuldige ausgemacht: die „Massenzuwanderung aus einem bestimmten nichtchristlichen Kulturkreis, dessen Machtanspruch und Männlichkeitswahn auf unterwerfungswillige Politiker trifft“. Statistiken oder Belege, die seine Argumentation unterfüttern, nennt der AfD-Politiker nicht.

