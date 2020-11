AfD Oberhausen mahnt: Stadt soll Laternen schnell reparieren

Zu dunkel ist es der AfD an der Brücktorstraße/Feuerwache in Oberhausen – die Laternen sind offenbar kaputt.

Oberhausen. Die Oberhausener AfD kritisiert, dass mehrere Laternen an der Feuerwache einfach dunkel bleiben – und nicht repariert werden.

Die vierköpfige Oberhausener AfD-Ratsfraktion ärgert sich darüber, dass nach ihrer Beobachtung seit Monaten Laternen ausgerechnet an der Brücktorstraße im Bereich Feuerwache dunkel bleiben.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

„Das erzeugt einen weiteren Angstraum in der Stadt“, heißt es in einer Pressemitteilung des AfD-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Kempkes. Bürger würden vom Rathaus mit ihren Beschwerden an die zuständige Energieversorgung Oberhausen verwiesen. „Doch in der Sache passiert eben nichts.“ Kempkes fordert deshalb die Verantwortlichen auf, kurzfristig zu handeln.