AfD enttäuscht über Wahl von Armin Laschet zum CDU-Chef

Oberhausen Der Oberhausener AfD-Kreisverband sorgt sich um das Schicksal der CDU: Die Partei sei ohne Profil und inhaltsleer.

Auf die Wahl von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum Bundesparteichef der Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) hat der Oberhausener Kreisverband der AfD enttäuscht reagiert. Sie sieht in Armin Laschet, der seit 2012 den größten CDU-Landesverband NRW führt, den "personifizierten zunehmenden Verlust des konservativen Profils der Union". In diese kritische Einschätzung bezieht die AfD ausdrücklich den seit 2015 in Oberhausen als Oberbürgermeister amtierenden Daniel Schranz mit ein, der sich zusammen mit dem hiesigen CDU-Parteichef Wilhelm Hausmann über den Sieg von Laschet freute. Inhaltlich hätten auch die Oberhausener Christdemokraten nichts zu bieten.

"Laschet und Schranz stehen für eine widerspruchslose Gefolgschaft eines Machtanspruchs einer Partei, die eine inhaltliche Entkernung für erzielbare Mehrheiten in Kauf genommen hat. Das System Merkel findet also seine Fortsetzung - auch um den Preis einer tief gespaltenen Partei", schreiben die hiesigen AfD'ler in einer Pressemitteilung.

Offenbar hätten sich die AfD-Politiker in Oberhausen über die Wahl des konservativen und wirtschaftsnahen Politikers Friedrich Merz zum Bundes-CDU-Vorsitzenden gefreut. "Das Signal des Nachwuchses, hier die Jungen Union, die sich für den Kandidaten Merz aussprach, wurde auch in Oberhausen nicht gehört. Dass der Jugendverband Herrn Laschet sogar auf den letzten Platz der drei Kandidaten verwies, hätte auch den Oberhausener Delegierten Schranz und Hausmann zu denken geben müssen." Von einem CDU-Chef und möglicherweise Kanzlerkandidaten Armin Laschet erwartet die AfD nach eigener Aussage für Oberhausen weder Impulse für den Arbeitsmarkt durch eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes, noch eine Initiative für ein Aufblühen des Ruhrgebiets.