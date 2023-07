AfD-Debatte: SPD wirft CDU „politischen Offenbarungseid“ vor

Oberhausen. Die Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf kommunaler Ebene ebbt nicht ab. Die SPD macht schwere Vorwürfe.

Die AfD-Äußerungen von CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview, die Zusammenarbeit mit der AfD in Kommunen nicht kategorisch auszuschließen, hat nicht nur in der eigenen Partei für Unmut gesorgt, sondern erst recht bei den politischen Konkurrenten der CDU. Die Unterstützung des Oberhausener CDU-Vorsitzenden Wilhelm Hausmann für den AfD-Kurs von Merz nennt der SPD-Landtagsabgeordnete und designierte NRW-SPD-Generalsekretär Frederick Cordes einen „politischen Offenbarungseid“.

Hausmann hatte im Interview mit der Redaktion gesagt, es sei in der Praxis in kleinen Gemeinden nicht möglich, grundsätzlich jegliche Billigung eines AfD-Vorstoßes zu vermeiden. „Wenn von der AfD in kleineren Gemeinden trickreich ein sinnvoller inhaltlicher Vorschlag gemacht wird, den die CDU genauso geplant hat, dann wäre es doch falsch, den Antrag nur aus dem Grunde abzulehnen, weil er von der AfD kommt.“

SPD: CDU höhlt die Brandmauer gegen Rechtspopulisten aus

Cordes sieht in der Auffassung von Merz und Hausmann eine klare Aushöhlung der Brandmauer von Demokraten gegen die vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremer Tendenzen beobachtete Partei AfD. „Faschisten in kleineren Kommunen sind genauso gefährlich wie Faschisten in größeren Kommunen. Sie suchen den Weg in die demokratischen und staatlichen Institutionen, um dort dann das zu tun, was Faschisten historisch immer getan haben: Diese Institutionen von innen heraus zu zerstören. Alle demokratischen Parteien müssen einen Grundkonsens darin haben, dass man ihnen gemeinsam den Weg versperrt. Eine Normalisierung darf es an keiner Stelle geben. Wer mit Faschisten kollaboriert, wird sie nicht schwächen – sondern ihnen die Tür öffnen.“

Der Sozialdemokrat sieht das Problem, dass man mit der Argumentation der konservativen CDU-Politiker den Rechtspopulisten letztendlich auf allen politischen Ebenen die Türen der Zusammenarbeit öffnet. Merz hatte zwar am Montag nach dem Wirbel um seine sonntäglichen TV-Äußerungen klar gestellt, er lehne jegliche Zusammenarbeit mit der AfD auch in Kommunen ab. Zuvor öffnete er aber im ZDF-Interview das CDU-Verbot einer AfD-Zusammenarbeit für die kommunale Ebene: „Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Frederick Cordes: So wird die AfD auf allen Ebenen normalisiert

Mit solchen Äußerungen normalisiert nach Ansicht des Oberhausener SPD-Politikers Frederick Cordes die CDU die Partei AfD: „Wer die AfD auf der ,kleinen’ kommunalen Ebene normalisiert, normalisiert sie auf allen Ebenen. Mit welchem Argument will die CDU denn nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr ihren ostdeutschen Landesverbänden Kooperationen mit den Faschisten ausreden, wenn man sie in den Stadträten längst freundlich toleriert?“

Den Versuch von Merz, mit populistischen Äußerungen konservative Wähler von der AfD zurückzuholen und zunehmend rechts zu blinken, sei zum Scheitern verurteilt. „Wer den Rechtspopulismus zusätzlich düngt, wird keine Erfolge ernten. Die CDU unter Friedrich Merz trägt in ihrer Sprache und ihrer Anbiederung an die AfD und ihre Positionen nur dazu bei, das politische Koordinatensystem immer weiter nach rechts zu verschieben – und dort freuen sich die Faschisten bereits über diese Unterstützung.“

