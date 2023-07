AfD-Debatte: „Omas gegen Rechts“ knöpfen sich CDU vor

Oberhausen. Der Oberhausener CDU-Politiker Wilhelm Hausmann hatte den AfD-Kurs von Merz verteidigt. Jetzt wird er von den „Omas gegen Rechts“ kritisiert.

Die Debatte in Oberhausen um die Aussagen von Wilhelm Hausmann hält an. Nachdem der CDU-Kreisverbandsvorsitzende den AfD-Kurs von Friedrich Merz verteidigt hatte, äußerten andere Parteien teils harsche Kritik. Nun meldet sich auch die Protestgruppe „Omas gegen Rechts“ zu Wort. In einem Brief werfen sie der CDU vor, die AfD zu verharmlosen und ziehen einen Vergleich zum Aufstieg der Nationalsozialisten.

Hausmann hatte argumentiert, dass es nicht grundsätzlich möglich sei, die Zusammenarbeit mit der AfD auszuschließen. „Wenn von der AfD in kleineren Gemeinden trickreich ein sinnvoller inhaltlicher Vorschlag gemacht wird, den die CDU genauso geplant hat, dann wäre es doch falsch, den Antrag nur aus dem Grunde abzulehnen, weil er von der AfD kommt“, sagte er dieser Redaktion. Das wird von den „Omas“ kritisiert: „Die AfD ist eine Partei, die hintersinnige Vorschläge macht, mit denen sie ihre eigene Agenda verfolgt. Dieser Partei geht es nicht um Lösungen für irgendwelche Sachfragen, es geht ihr darum, unsere Demokratie zu zerstören.“ Auch in der Weimarer Republik hätten „bürgerliche, konservative Politiker geglaubt, sie könnten sich die Nazis zunutze machen, um ungeliebte linke Kräfte klein zu halten. Es ist dann anders gekommen und die Blindheit gegenüber der Gefährlichkeit der NSDAP hat dazu beigetragen, die halbe Welt in Schutt und Asche zu legen. Das sollte niemals vergessen werden.“

In der Kritik: Der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Wilhelm Hausmann. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Oberhausen: Omas gegen Rechts loben die Junge Union

Die Omas gegen Rechts seien sehr besorgt über die Entwicklung und führen als Beleg Beispiele aus Kommunen in Ostdeutschland an. „Hoffnung bereitet uns, dass bei der Oberhausener Jungen Union offenbar mehr Geschichtsbewusstsein vorhanden ist, denn sie erklärt, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD anzustreben.“ Der Kreisvorsitzende Nunzio Giovanni Cavallo hatte erklärt, Merz schade mit seinen Aussagen der CDU in Gänze. Cavallos Stellvertreterin Kathrin Wiemann hatte zudem klargestellt: „Für die Junge Union Oberhausen steht aktuell und auch zukünftig keine Zusammenarbeit mit der AFD zur Debatte.“

Die Omas gegen Rechts bezeichnen sich auf ihrer Homepage als „zivilgesellschaftliche überparteiliche Initiative“. Darin würden ältere Frauen ihre Stimme „zu den gefährlichen Problemen und Fragestellungen der heutigen Zeit“ erheben. In mehreren Städten gibt es Ortsgruppen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen