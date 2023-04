Ärztemangel in Oberhausen? Fachmann beantwortet Fragen

Sind Ärztinnen und Ärzte Mangelware in Oberhausen? Diese Frage soll am 2. Mai beantwortet werden.

Oberhausen. Sind die Menschen in Oberhausen ausreichend versorgt mit Ärztinnen und Ärzten? Ein Experte schätzt die Lage bei einem Themenabend ein.

Gibt es in Oberhausen ausreichend Ärzte und Ärztinnen, um alle Menschen gut medizinisch versorgen zu können? Und erhalten Patienten in angemessener Zeit einen Termin in der entsprechenden Praxis? Diese Fragen sollen bei einem Themenabend in Sterkrade beantwortet werden.

In ihrer Reihe „Bürgerbeteiligung Plus“ lädt die AG 60 plus der Oberhausener SPD für Dienstag, 2. Mai, in die Gaststätte Klumpen Moritz an der Bahnhofstraße 30 in Sterkrade ein. Zu Gast ist Dr. Stephan Becker, Vorsitzender der Oberhausener Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung, mit deren Unterstützung die Veranstaltung stattfindet.

Der Themenabend beginnt um 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden, telefonisch unter 0208 - 82 53 460 oder per E-Mail an buero@spd-fraktion-oberhausen.de.

