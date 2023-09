Älterer Herr stürzt – Autofahrer hupen statt zu helfen

Oberhausen. In Oberhausen ist ein älterer Herr mit dem Elektromobil gestürzt. Er lag im strömenden Regen an einer vielbefahrenen Straße. Kaum jemand half.

Dirk Heimes ist immer noch fassungslos. Der Oberhausener hat am Freitag miterlebt, wie „asozial und unmenschlich“ sich viele Menschen verhalten. Die Wortwahl sei hart, aber er sei eben auch sehr wütend, sagt er. Gegen Mittag war ein älterer Herr auf dem Gehweg der Konrad-Adenauer-Allee mit seinem Elektromobil gestürzt. „Der Mann lag gut sichtbar, im strömenden Regen, ausgestreckt mitten auf dem Weg“, erzählt Heimes. „Alle Autos sind einfach an ihm vorbeigefahren.“

Er selbst sei gerade aus dem Schloss Oberhausen gekommen, als er den Mann auf der anderen Straßenseite, also in Fahrtrichtung Sterkrade, hat liegen sehen. Das signalrote E-Mobil war auf die Seite gestürzt. Die Einkäufe, die der ältere Herr offenbar in einem am Mobil befestigten Korb nach Hause transportieren wollte, lagen verstreut um ihn herum auf der Erde. „Es kann mir niemand erzählen, er habe das nicht gesehen“, schimpft Heimes.

Rettungsdienst ist schnell zur Stelle

Und es kommt noch schlimmer: Er selbst musste mit seinem Wagen zunächst auf die andere Straßenseite gelangen. Dort habe er sein Auto abgestellt und den Warnblinker eingestellt, um dem Mann zu helfen. „Da haben die anderen Autofahrer auch noch gehupt!“ Lediglich ein weiterer Fahrer habe dann ebenfalls gehalten, Heimes hat den Rettungsdienst alarmiert. „Die Jungs waren ganz flott da.“ Den Einsatz an der Konrad-Adenauer-Allee bestätigt die Feuerwehr auf Nachfrage. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr.

Dirk Heimes, als Schöpfer der Oberhausener Kult-Figur Opa Hausen übrigens kein Unbekannter, hatte seiner Wut zunächst im Sozialnetzwerk Facebook Luft gemacht. Auf Nachfrage bestätigt er den Vorfall am Telefon. „Einfach gruselig, dass niemand helfen wollte.“ Auf Facebook schrieb er: „Ich wünsche jedem dieser Autofahrer von Herzen, dass sich andere Menschen nicht so verhalten, falls sie selbst einmal in eine Notsituation kommen sollten.“

