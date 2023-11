Ältere Oberhausener besorgt und in Angst – das ist der Grund

Oberhausen. Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts trifft Ältere besonders. Das meint die Senioren Union, die einen Punkt besonders im Blick hat.

Mit großer Sorge hat die Senioren Union (SU) der Oberhausener CDU auf das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichtes reagiert, das der Bundesregierung untersagt, 60 Milliarden Euro übrig gebliebener Coronamittel aus dem alten Haushalt für den Klimaschutz in den neuen Etat zu übertragen.

„Die Signale, die uns bisher aus unserer Stadt erreichen, sind von Angst und Ungewissheit geprägt“, wird Senioren-Union-Vorsitzender und Bürgermeister Werner Nakot in einer aktuellen Pressemitteilung zitiert. Gerade ältere Menschen, die womöglich keinen Bank-Kredit mehr bekommen würden, hätten sich schon bisher kaum ohne Hilfe eine energetische Sanierung oder die neue Heizung für ihr Häuschen leisten können. Werner Nakot fragt: „Woher soll jetzt aber die versprochene Unterstützung vom Staat kommen, wenn satte 60 Milliarden Euro fehlen?“

„Das ist eine Ohrfeige für die Ampelkoalition“

Nakots Stellvertreter Detlef Peters wertet das Urteil als „eine Ohrfeige für die Ampelkoalition“. Schadenfreude sei aber trotzdem völlig fehl am Platz. „Es ist einfach nur noch traurig. Was gilt denn überhaupt noch bei dieser Regierung? Und worauf können sich die Menschen denn noch verlassen?“ >>> auch interessant:Hohe Heizkostenabrechnung prüfen - das raten Experten

Oberhausens CDU-Chef Wilhelm Hausmann, Vorsitzender der Mittelstandsunion Ruhr, fürchtet unterdessen, dass die Lösung in der Erhöhung von Steuern liegen könnte, wenn auf einen Schlag so viele Geld im Bundeshaushalt fehle. Was jetzt alles auf der Kippe stehe, wolle er sich gar nicht vorstellen, so Hausmann. „Betroffen sind natürlich alle Bürger, aber gerade ältere Menschen, die ihre Immobilie kürzlich abbezahlt haben und jetzt ihr Leben genießen wollen, sind in Aufregung. Ich kann mich gar nicht erinnern, in meiner politischen Laufbahn schon einmal solche Verunsicherung erlebt zu haben.“

