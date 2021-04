Auch im Rathaus Osterfeld ist die aktualisierte Broschüre „Älter werden in Oberhausen“ zu bekommen.

Senioren Älter werden in Oberhausen: Info-Heft liegt druckfrisch vor

Oberhausen. Welche Angebote gibt es für Senioren, etwa wenn es um Pflege und Freizeit geht? Die aktualisierte Infobroschüre der Stadt informiert im Detail.

„Älter werden in Oberhausen“ – so lautet der Titel der 11. Auflage des städtischen Wegweisers für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Die druckfrische Broschüre ist ab sofort erhältlich.

Der aktualisierte Wegweiser informiert über Beratungs- und Serviceangebote für die ältere Generation. Die Informationsbroschüre gibt es zum Mitnehmen in den Quartiersbüros sowie in den Rathäusern, kann aber auch online auf der Internetseite der Stadt Oberhausen oder unter www.total-lokal.de/publikationen abgerufen werden. Seniorinnen und Senioren, die nicht so mobil sind, können ein Exemplar bei der Seniorenberatung der Stadt Oberhausen unter 6996513 anfordern.

Ausgabe der Broschüre in den einzelnen Quartiersbüros

Mitte/Styrum: DRK-Kreisverband Oberhausen, Nohlstraße 40, dienstags und donnerstags, 10 bis 14 Uhr;

Alstaden/Lirich: Caritas Oberhausen, Kewerstraße 56, sowie Rohlandshof, Kewerstraße 56, dienstags und donnerstags, 9 bis 11 Uhr;

Osterfeld: pro wohnen international e.V., Wasgenwaldstraße 49, montags bis donnerstags, 9 bis 15 Uhr;

Oberhausen-Ost: Lebenshilfe Oberhausen, Alte Heid 13, am Fenster des Bistros im AWO Mehrgenerationenhaus, montags bis freitags, 10 bis 15 Uhr:

Sterkrade-Nord: Arbeiterwohlfahrt, Julius-Brecht-Anger 41, unter dem Saal rechts neben dem Haus Julius-Brecht-Anger 41, montags bis freitags, 9 bis 14 Uhr.

Weitere Auskünfte zum Thema „Älter werden in Oberhausen“ erteilt die städtische Seniorenberatung unter 6996513.