Oberhausen. Von der Selfie-Gelegenheit inmitten des Bühnenbildes bis zum gemeinsamen Singen mit dem Ensemble verteilt das Theater Oberhausen Adventsgaben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsprogramm zu „Keloğlan Eulenspiegel“ im Theater

An den Adventssonntagen ist jetzt noch mehr los beim Familienstück „Keloğlan Eulenspiegel – die wundersamen und märchenhaften Abenteuer zweier Narren“ im Theater Oberhausen. Jeden Adventssonntag gibt es ein Extraprogramm für alle.

Am Sonntag, 1. Dezember, startet nach der 15-Uhr-Vorstellung eine große Fotoaktion. Alle Zuschauer dürfen im Bühnenbild Fotos und Selfies mit den beteiligten Schauspielern machen. Am Sonntag, 8. Dezember, bietet das Theater nach der 15-Uhr-Vorstellung eine Führung an: Das Publikum begibt sich auf eine Reise hinter die Kulissen und erfährt, was Werkstätten, Kostümfundus und Maskenabteilung für so eine Vorstellung alles erstellen. Anmeldung unter weingarte@theater-oberhausen.de.

Frisch gebackene Eulen und Meerkatzen

Zum dritten Advent am Sonntag, 15. Dezember, backen Mitarbeiter gemeinsam mit den Besuchern die eulenspiegelschen Eulen und Meerkatzen. Ab 14 Uhr wird der Teig ausgerollt und ausgestochen, nach der 15-Uhr-Vorstellung kann man die fertig gebackenen Plätzchen dekorieren und probieren. Das übrige Gebäck darf man mit nach Hause nehmen.

Am vierten Advent, 22. Dezember, gibt’s im Anschluss an die 15-Uhr-Vorstellung ein Adventssingen. Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles stimmen gemeinsam mit dem Publikum Weihnachtslieder an.

Das Adventsprogramm ist kostenlos, der Eintritt für „Keloğlan Eulenspiegel“ beträgt ermäßigt 5.50 Euro und für Erwachsene 8 Euro.