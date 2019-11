Oberhausen. Das Diakonische Werk lädt wohnungslose Menschen an den Adventssonntagen zu einem geselligen Beisammensein ein. Bürger können Spenden abgeben.

Advent und Weihnachten für Wohnungslose in Oberhausen

Auch für Menschen, die aktuell ohne ein Zuhause in Oberhausen leben, bricht jetzt die Zeit der Erinnerungen an glückliche Jahre und Weihnachtsfeste im Kreise der Familie an. Aus diesem Grunde lädt das Diakonische Werk wohnungslose Menschen an den vier Adventssonntagen vom 1. bis 22. Dezember zu einem geselligen Beisammensein ein.

Weihnachtsfest im Oberhausener Treffpunkt

Im Treffpunkt, Grenzstr. 73b, bietet das Diakonische Werk ein kostenloses Schlemmerfrühstück in adventlicher Atmosphäre an. Gemeinsam wird dabei der Tannenbaum geschmückt, über Gott und die Welt gesprochen und viel Spekulatius und Lebkuchen gegessen.

Am 23. Dezember feiert das Diakonische Werk dann traditionell mit den Besuchern des Treffpunktes das Weihnachtsfest. Neben gutem Essen, Weihnachtsliedern und gemütlichem Beisammensein, soll es zum Abschluss auch eine kleine Bescherung geben.

Notdienste für Wohnungslose eingerichtet

In der kalten Jahreszeit kümmert sich das Diakonische Werk darüber hinaus um zusätzliche Bedarfe der wohnungslosen Oberhausener. So werden witterungsabhängig Notdienste an Wochenenden und zu Feiertagen im Treffpunkt durchgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, eine warme Dusche zu nehmen und sich mit einer heißen Suppe zu stärken. Das Beratungsmobil „SAM“ soll in den Abendstunden den Einsatz übernehmen.

Diakonisches Werk bittet um Geld- und Sachspenden

Für diese Angebote wünscht sich das Diakonische Werk noch Unterstützung in Form von Geld- und Sachspenden. Dringend benötigt werden aktuell Rucksäcke und warme Winterbekleidung (auch Schuhe) für Frauen und Männer zur kostenlosen Verteilung an wohnungslose Menschen in Oberhausen.

Wer einen Geldbetrag spenden will, kann dies über folgendes Spendenkonto tun: IBAN: DE80 3655 0000 0000 1059 99, bei der Stadtsparkasse Oberhausen, Stichwort: Weihnachten Wohnungslosenhilfe.

Weitere Informationen beim Diakonischen Werk unter 0208/85008-80.