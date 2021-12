Advent: Ergo-Team baut buntes Krippendorf in Osterfeld

Oberhausen. Krippenkunst in Osterfeld-Heide: An der Hertastraße hat das Team der Ergotherapie-Werkstatt der Caritas wieder Kreativität und Geschick bewiesen.

An der Heidekirche in Oberhausen-Osterfeld ist in diesem Jahr wieder eine wunderbare kleine Krippenlandschaft entstanden.

Schon immer gab es an der Hertastraße an der dortigen Kirchenaußenmauer eine kleine Wiesenfläche. Erst war das eine Wildblumenwiese und seit Dezember 2020 sogar eine eingezäunte Krippenwiese mit biblischen Figuren.

In diesem Advent entfaltet das winzige Areal wieder seinen festlichen Charme. Das Team der Ergotherapie-Werkstatt der Caritas, gleich gegenüber an der Hertastraße zuhause, hat das neuerliche Krippenprojekt in enger Zusammenarbeit mit Hermann-Josef Schepers möglich gemacht: Aus Resthölzern, geschickt verwendet, ist in Terrassenform eine Dorflandschaft mit bunten Dächern und einer Kirche entstanden. Gleich daneben ist das Christuskind in der Krippe zu sehen, mit Maria und Josef und den Heiligen Drei Königen. Dazu gibt es eine passende Bepflanzung.

Kreativität fördern

In der Ergotherapie-Werkstatt der Caritas werden psychisch kranke Menschen oder Menschen mit einer Beeinträchtigung gefördert. Sie erhalten hier eine feste Tagesstruktur. Kreativität und Gestaltung stehen im Vordergrund: „Neue Erfahrungen machen, mit anderen Menschen in der Gruppe arbeiten, den eigenen Horizont erweitern“, wie es bei der Caritas heißt.

Und da passt ein solches Krippenprojekt bestens ins Programm. Matthias Görtz und Jiri Hauschild vom Team der Ergo-Therapiewerkstatt freuen sich, dass das auch in diesem Jahr so gut und ideenreich geklappt hat. Die im Jahr 2020 begonnene, kleine Advent-Tradition an der Kirchenaußenmauer soll möglichst auch im Advent 2022 fortgesetzt werden.

