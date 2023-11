Oberhausen In dieser Woche hat der weltbekannte Sport-Riese Adidas sein Geschäft im Westfield Centro Oberhausen eröffnet. Es gibt eine Besonderheit.

Die Weltmarke Adidas hat jetzt einen eigenen Shop im Westfield Centro Oberhausen. Am Donnerstag eröffnete der Sport-Riese sein 620 Quadratmeter großes Geschäft im Erdgeschoss des Einkaufszentrums. Ein Hingucker: das Schaufenster.

Wie das Centro-Management mitteilt, setzt Adidas 3D-Schaufensterpuppen ein. Diese könnten verschiedene Körperformen und Gesichtsszüge aller Altersgruppen und Kulturen abbilden. Damit will Adidas offensichtlich ein Zeichen für mehr Diversität setzen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit knüpft Adidas an die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung an. Die Möbel sind aus recycelbaren Materialien und können wiederverwendet werden.

Adidas-Shop ist das „Home of Sports“

Das neue Konzept für den ersten Franchise-Store in Deutschland tauft Adidas „Home of Sports“. Geboten werden typischerweise Schuhe und Bekleidung. Es soll regelmäßig Neuheiten und am Eröffnungswochenende besondere Aktionen geben.

Schon vor drei Monaten wurde bekannt, dass Adidas ein Geschäft im Centro eröffnet. Der Termin kommt nicht von ungefähr: Derzeit läuft am Centro der Weihnachtsmarkt. Die Geschäfte haben zudem länger als sonst geöffnet und es gibt verkaufsoffene Sonntage im Dezember.

