ADFC-Experte gibt Fahrradfahrern Tipps für die Pannenhilfe

Oberhausen. Wer mit dem Fahrrad oder E-Bike unterwegs ist, weiß sich bei einer Panne nicht immer selbst zu helfen. Ein Oberhausener Experte gibt Tipps.

Mit dem Fahrrad unterwegs – und dann ist plötzlich der Reifen platt. Welches Werkzeug sollten Radlerinnen und Radler dabeihaben? Und wie lässt sich Verschleiß am Rad vermeiden? Bei einem Einführungskurs in die Fahrradpannenhilfe am 21. September gibt ein Experte vom Allgemeinen deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Tipps zur Werkzeugwahl und vermittelt Grundlagen der Fahrradtechnik. Mithilfe eines „Anschauungsfahrrads“ erfahren die Teilnehmenden außerdem, wie sie Schaltung, Bremse, Sattel und Lenker richtig einstellen.

Der Kurs ist Teil des Aktionsprogramms der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September 2022. Er findet am Mittwoch, 21. September, von 17 bis 19 Uhr im Supermarkt der Ideen (Goebenstraße 83) statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, 16. September, aber notwendig: per Mail an info@brueckenschlag-ob.de oder telefonisch unter 0208 8284 9086 zu den Öffnungszeiten des Stadtteilbüros Brückenschlag (Di, Mi, Fr 10-13 Uhr, Do 15-18 Uhr). Die Plätze sind auf 20 Teilnehmende begrenzt.

Mehr Infos zum Aktionsprogramm im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche gibt es auf https://clab-oberhausen.de/.

