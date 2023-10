Achtung Dämmerung! Gefahr durch Wildunfälle in Oberhausen

In der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Wildunfällen. Jedes Jahr ereignen sie sich auch in Oberhausen.

Der Oktober ist mehr als zur Hälfte rum, die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Das heißt für Autofahrer, erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Nicht nur Nebel, Laub und rutschige Straßen bergen Gefahren, ebenso steigt das Risiko von Wildunfällen - auch in Oberhausen.

Beispielsweise waren es 2019 insgesamt zwölf, im Jahr darauf neun. Auch wenn die Zahl 2022 auf vier zurückging, lässt sich daraus kein Trend ablesen, dass es mit den Unfällen weniger wird. Rein rechnerisch, so der ADAC, ereignen sich alle zwei Minuten in Deutschland Wildunfälle.

ADAC appelliert an die Autofahrer

Der Automobilclub rät daher dringend zu vorausschauendem Fahren. „Die Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung. Wichtig: Fuß vom Gas und immer bremsbereit sein!“, so der ADAC.

Bei den allermeisten Unfällen in Oberhausen blieb es bei Blechschäden. Aber auch die können beachtlich sein, wie Ingo Aulbach betont. Er ist Sprecher des Bezirks Essen, Mülheim, Oberhausen im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

In den allermeisten Fällen seien die Folgeschäden durch die Teil- oder Vollkaskoversicherung gedeckt, betont der Versicherungsfachmann. „Zur Vermeidung von Schwierigkeiten sollten Wildschäden aber unverzüglich bei der Polizei oder der Forstbehörde gemeldet werden und natürlich auch bei der Kfz-Versicherung.“

Wenn ein Schaden am Auto trotz Ausweichversuchs entsteht

Nach einer Kollision mit einem Tier ist es erforderlich, dass die Polizei oder die Forstbehörde eine Wildschadensbescheinigung ausstellt, erklärt Aulbach. Nur bei Kleinschäden könne darauf verzichtet werden. Im Rahmen der Teilkaskoversicherung werden aber nur Fahrzeugschäden ersetzt, die durch einen Zusammenstoß des Fahrzeugs mit Tieren aller Art entstanden sind, „zumindest bei guten Kfz-Policen“, sagt Ingo Aulbach.

Entsteht der Schaden durch einen Ausweichversuch ohne Berührung mit dem Wild, können trotzdem Leistungen von der Teilkaskoversicherung als „Rettungskosten“ gefordert werden. Allerdings muss der Geschädigte den Nachweis führen, dass sich Wild auf der Fahrbahn befunden und damit die unmittelbare Gefahr eines Zusammenstoßes bestanden hatte. Dies setzt beispielsweise voraus, dass Zeugen oder Fotos für den Schadenshergang beziehungsweise im Falle einer Berührung mit dem Tier, Spuren (Haare, Blutreste) vorhanden sind.

Zudem warnt der Versicherungsexperte: Überfahrenes Wild für den eigenen Verzehr mitzunehmen, erfüllt den Straftatbestand der Jagdwilderei und kann strafrechtlich geahndet werden.

