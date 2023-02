Oberhausen: Pfarrerin schreibt Revue über Leben und Tod

20 geübte Stimmen wollen auch in den Spielszenen von „Ach du liebe Zeit“ locker auftrumpfen: der Fun Vocal Chor in der Christuskirche an der Nohlstraße.

Oberhausen. Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin schrieb die Texte für das muntere bis nachdenkliche Sing-Spiel. Uraufführung am Samstag, 4. Februar

Vielfältig, heiter und nachdenklich geht es zu in der neuen Revue der Christuskirche an der Nohlstraße, die am Samstag, 4. Februar, um 17 Uhr zur Uraufführung kommt. Dann präsentiert der Fun Vocal Chor, begleitet von einer hochkarätig besetzten Band, sein Bühnenstück „Ach du liebe Zeit“ mit Texten von Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und Musik von Kantor Danny Neumann.

Besungen und reflektiert wird der eigene Lebenslauf von Geburt bis zum Tod. Die Spannbreite reicht vom Gassenhauer der nicht tupperbaren Liebe bis in die Intensität der Trauerzeiten. Texte und Lieder zu aktuellen Krisenzeiten laden zur Nachdenklichkeit ein und fordern auf, der Resignation zu widerstehen. Aber auch Spaß und Witz kommen nicht zu kurz, wenn sich etwa alte Freundinnen über vergangene Zeiten und die ein oder andere Alterserscheinung unterhalten.

Pfarrerin schrieb schon Texte für Kindermusicals und drei Revuen

16 Songs sind es am Ende geworden, teilweise auch zum Mitsingen. Die Band um Markus Kaiser an der Gitarre und den Komponist und Kantor am Keyboard begleitet den Fun Vocal Chor bei nachdenklichen Balladen und intensiven Rocknummern, fröhlichen Hits und einem hoffnungsvollen Kanon. „Die Texte sind tiefgründig und voller Emotionen“, Danny Neumann nennt sie „eine geniale Vorlage“.

Es ist nicht die erste Produktion dieser Art: Ilona Schmitz-Jeromin verfasste schon Texte für zahlreiche Lieder, Kindermusicals und auch drei Revuen. Diese wird aber die letzte in ihrer aktiven Dienstzeit sein, da sich die Pfarrerin Ende März in den Ruhestand verabschiedet. Unterstützung erhielt der spielfreudige Chor durch Torsten Bauer vom Theater Oberhausen, der die Proben von Text und Schauspiel mit viel Herzblut unterstützte. „Die Sängerinnen und Sänger kommen richtig aus sich heraus“, freut sich Chorleiter Neumann. So sind auch die Spielszenen zwischen den Liedern ausdrucksstark und nehmen das Publikum mit auf die emotionale Reise.

Der Eintritt zur Revue ist – wie in der Christuskirche üblich – frei.

