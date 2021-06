A42 bei Oberhausen gesperrt: Auffahrunfall mit drei Lkw

Oberhausen/Duisburg. Die A42 ist bis auf weiteres im Kreuz Oberhausen-West in Richtung Duisburg gesperrt. Drei Lkw sind bei einem Auffahrunfall ineinander gekracht.

Auf der A42 hat es am Morgen einen schweren Unfall gegeben. In Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen-West waren drei Lkw bei stockendem Verkehr ineinander gekracht. Die Autobahn musste in Richtung Duisburg gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr.

Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei hat es zwei Schwerverletzte gegeben. Die beiden Lkw-Fahrer waren in ihrem Führerhaus eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Einer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, den anderen brachte ein Rettungswagen in eine Klinik.

An der Unfallstelle staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Die Sperrung wird wohl noch bis in die Mittagsstunden andauern. Autofahrern rät die Autobahnpolizei, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren (sk)

