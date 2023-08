Wichtiger Knotenpunkt A3 zwischen Oberhausen und Kaiserberg am Wochenende gesperrt

Duisburg/Oberhausen. Die A 3 ist am Wochenende zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen und Kaiserberg dicht. Was dahinter steckt und welche Umleitungen geplant sind.

Ein wichtiges und viel befahrenes Teilstück der Autobahn A 3 wird am Wochenende gesperrt: Von Freitag, 11. August um 21 Uhr, bis Montag, 14. August um 5 Uhr, geht zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg in Fahrtrichtung Köln nichts mehr. Darauf weist die die Autobahn GmbH hin.

Grund ist der umfangreiche Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg: Seit Dezember 2022 laufen die Arbeiten an dem wichtigen Knotenpunkt. Während die Autobahn in Richtung Köln nun gesperrt ist, erneuert die Autobahn-Gesellschaft die Fahrbahndecke auf der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen und Oberhausen-West. Im weiteren Verlauf der A3 bis zum Autobahnkreuz Kaiserberg laufen die Arbeiten zur neu geplanten Verkehrsführung. >>> Zum Nachlesen: Autobahnkreuz Kaiserberg: Mammut-Umbau hat begonnen

A 3 gesperrt: Umleitungen führen über andere Autobahnen

Umleitungen für das Wochenende sind jeweils mit dem roten Punkt beschildert und verlaufen ab dem Autobahnkreuz Oberhausen über die A 516, die A 42 und die A 59. >>> Auch interessant: Kreuz Kaiserberg: Arbeiten an neuer Brücke – Folgen für Bahn

Bereits am Donnerstag, 10. August, ist im Autobahnkreuz Duisburg in der Zeit von 9 bis 15 Uhr die Tangente von Venlo (A40) kommend in Fahrtrichtung Düsseldorf (A59) wegen Markierungsarbeiten gesperrt. Auch hier ist eine Umleitung mit dem roten Punkt ausgeschildert. >>> Lesen Sie auch: Megabaustelle A40-Rheinbrücke: 2023 Finale und Abriss

