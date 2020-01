Vor allem auf der A3 bei Oberhausen brauchten Pendler am Montagmorgen viel Geduld.

Oberhausen. Nach zwei Unfällen gab es am Morgen zehn Kilometer Stau auf der A3 bei Oberhausen. Auch auf vielen anderen Autobahnen brauchten Pendler Geduld.

Unfälle sorgen für lange Staus auf mehreren Autobahnen

Der Berufsverkehr ist am Montag für viele Autofahrer in NRW zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am Morgen von zahlreichen Staus mit einer zwischenzeitlichen Gesamtlänge von 250 Kilometern im Bundesland.

Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer rund um Oberhausen einplanen. Auf der A3 in Richtung Köln gab es zwischen dem Kreuz Oberhausen und Kreuz Oberhausen-West nach zwei Unfällen mit sechs beteiligten Fahrzeugen etwa zehn Kilometer Stau und Verzögerungen von etwa einer Stunde. Auch auf der A42 krachte es zur selben Zeit gegen 6.30 Uhr kurz vor dem Kreuz Oberhausen West in Richtung Kamp-Lintfort.

Verletzte gab es laut Autobahnpolizei bei allen drei Unfällen nicht, es bleib bei Sachschäden. Für Autofahrer sei es aber ein „schwarzer Montag“, so ein Polizeisprecher.

Lange Staus auch auf der A1, A45, A46, A57 und A59

Auch auf der A1 stockte es rund um das Westhofener Kreuz: Nach einem Unfall kurz nach dem Kreuz in Richtung Köln war der linke Fahrstreifen laut Autobahnpolizei bis etwa 9 Uhr für eine halbe Stunde gesperrt. Auf der A45 in Richtung Dortmund mussten Pendler zwischen dem Westhofener Kreuz und Kreuz Dortmund/Witten nach einem Unfall etwa eine Dreiviertelstunde mehr Zeit einplanen.

Auf der A46 in Richtung Düsseldorf dauerte die Fahrt nach einem Unfall ebenfalls etwa 45 Minuten länger: Zwischen Jüchen und Neuss-Holzheim staute es sich auf einer Länge von neun Kilometern.

Ebenfalls um eine Dreiviertelstunde verzögerte sich die Fahrt auf der A57 in Richtung Köln: Dort gab es rund zehn Kilometer Stau zwischen Kreuz Moers und Kreuz Meerbusch. 45 Minuten Extrazeit mussten Pendler unter anderem auch auf der A59 in Richtung Duisburg einplanen. Dort bildete sich nach einem Unfall ein acht Kilometer langer Stau zwischen Duisburg-Walsum und Duisburg-Ruhrort. (dpa/red)