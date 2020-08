„A’dam Quartet“ und Eva bringen Vinylscheibe mit ins Gdanska

Oberhausen. Klassiker des American Songbook mit neuen Kurowski-Texten eröffnen ein starkes August-Programm des Jazzkarussells auf dem Altmarkt.

Die nächste Donnerstags-Runde des Jazzkarussells auf dem Altmarkt dreht sich mit einer Band aus Amsterdam. Nach langer Pause findet der Pianist Dirk Balthaus den richtigen Zeitpunkt am 6. August mit dem „A’dam Quartet“ seine Heimatstadt Oberhausen zu besuchen.

Der August wird allgemein sehr abwechslungsreich: Mit den „Sephardics“ betritt am 13. August eine Band die Bühne, die 2019 in Rudolstadt den deutschen Weltmusikpreis „Ruth“ erhielt. Der 20. August ist der Geburtstag von Kuro, dem Oberhausener Künstler, Musiker und Erfinder des Jazzkarussells. Zu seinem Gedenken findet sich dann eine typische Kuro-Band zusammen. Der 27. August gehört dem „Trio Indigo“ mit dem Pianisten Martin Scholz. Als Stargast glänzt dann der New Yorker Trompeter Ryan Carniaux, der inzwischen als Professor an der Essener Folkwang Universität lehrt.

Zurück zum 6. August und zum von 19.30 bis 21.15 Uhr auftretenden „A’dam Quartet“ aus der quirligen Amsterdamer Jazzszene. 2019 präsentierte das Quartett auf einer Clubtour sein erstes Vinyl Album „When Lights are low“. Cool und mit lässigem Swing spielt die Band eine Auswahl an Standards in der Tradition des West-Coast-Jazz der 1960er. Sängerin, Autorin und Jazzkarussell-Dreherin Eva Kurowski veredelte die Lieder des „Great American Songbook“ mit ihren unverwechselbaren eigenen deutschen Texten. Schallplattenliebhaber können das nachtschwarze Vinyl nach dem Konzert käuflich erwerben, inklusive Code zum Download.

Vor der Terrassenbühne des Gdanska stehen reichlich Tische zur Verfügung, die man reservieren sollte: gdanska.de. Für die Künstler fährt ein Spendenschiff durch die Tischreihen.