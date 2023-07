Die Anschlussstelle Oberhausen-Lirich wird am kommenden Montag (31. Juli) für mehrere Stunden gesperrt

Autobahn A 3: Anschlussstelle in Oberhausen wird am Montag gesperrt

Oberhausen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am 31. Juli 2023 auf Umwege einstellen. Eine Anschlussstelle wird in Oberhausen gesperrt.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Montag, 31. Juli 2023, auf Umwege in Oberhausen einstellen. Zur morgendlichen Rush-Hour wird die Anschlussstelle Oberhausen-Lirich der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH informiert, werden an diesem Tag das Grün geschnitten sowie die Fahrbahn gesäubert. Die Arbeiten beginnen um 8 Uhr und sollen bis 15 Uhr abgeschlossen sein.

