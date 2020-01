Bei Verdi wurde die zunehmende Gewalterfahrung von Beschäftigten in Pflege und Betreuung mit Zahlen belegt. So hätten bei einer Befragung von 2000 Beschäftigten im Jahre 2012 drei Viertel der Frage zugestimmt, ob sie in den zurückliegenden zwölf Monaten verbale Gewalt erfahren hätten, also Beschimpfungen oder Bedrohungen. Mehr als die Hälfte der Befragten hätten auch von körperlicher Gewalt berichtet.

Bei einer Wiederholung dieser Befragung unter 1569 Beschäftigten im Jahre 2018 sei ein deutlicher Zuwachs registriert worden. Danach hatten 90 Prozent der Befragten sprachliche Gewalt erlebt und zwei Drittel körperliche Gewalt.

90 Prozent der Pflegekräfte erleben Gewalt