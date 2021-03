90-Jährige überfallen: Oberhausener Fall bei Aktenzeichen XY

Oberhausen. Der Überfall auf eine 90-jährige Oberhausenerin ist Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Die Sendung wird Mittwoch ausgestrahlt.

Rund ein Jahr ist es her, dass eine damals 90-jährige Oberhausenerin in ihrer eigenen Wohnung brutal überfallen und ausgeraubt wurde. Von den beiden Täterinnen fehlt auch weiter jede Spur. Ändern soll sich das nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Der Fall aus Oberhausen wird in der Sendung am Mittwoch, 10. März, ausgestrahlt.

Der Überfall geschah am 18. März am Höhenweg. Die Täterinnen gingen laut Polizeibericht äußerst brutal gegen die alte Frau vor. Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Frauen haben die Seniorin demnach bedroht und geschlagen und neben knapp 1000 Euro Bargeld auch Porzellanpuppen aus der Sammlung des Opfers sowie Bank- und Ausweiskarten mitgenommen.

Kurz nach der Tat seien von einem bislang unbekannten Mann mit einer Bankkarte der Seniorin weitere 500 Euro abgehoben worden. Die 90-Jährige leide noch fast ein Jahr nach der Tat unter Angstzuständen, hieß es in einer Mitteilung des TV-Senders. Die Sendung wird am Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.