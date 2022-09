72-Jährige in Oberhausen bestohlen: Zivilfahnder greifen ein

Oberhausen. Im Oberhausener Hauptbahnhof wird einer 72-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen die Verdächtigen vor Ort fest.

Eine 72 Jahre alte Frau ist am Mittwoch im Oberhausener Hauptbahnhof bestohlen worden. Die mutmaßlichen Diebinnen, 22 und 27 Jahre alt, wurden von Zivilfahndern der Bundespolizei festgenommen.

Die ältere Dame stieg am Bahngleis Sieben in den Aufzug, um in den Personentunnel des Bahnhofes zu gelangen. Die beiden Frauen befanden sich ebenfalls in dem Aufzug. Sie nutzen offenbar die Enge, um ihrem Opfer die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen.

Lesen Sie auch

Die Zivilfahnder beobachteten zunächst, dass alle drei Personen aus dem Fahrstuhl stiegen. Dann bemerkten sie, dass die jüngere der beiden Verdächtigen im Weggehen plötzlich ein Portemonnaie fallen ließ. Für ein Ermittler ein Indiz: Will hier jemand eine zuvor gestohlene Geldbörse unauffällig loswerden?

Die Bundespolizisten stellten das mutmaßliche Diebesduo. Sie befragten auch die 72-Jährige noch vor Ort, die erst dann feststellte, dass ihr Portemonnaie fehlte. Dieses bekam sie wieder ausgehändigt, danach konnte die Castrop-Rauxelerin ihre Reise fortsetzen.

Die zwei jungen Frauen wurden vorläufig festgenommen und nach Feststellung der Identität wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen