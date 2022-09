71-jährige Fußgängerin stirbt nach Unfall in Oberhausen

Oberhausen. Eine 71 Jahre alte Frau ist nach einem schweren Unfall in Oberhausen verstorben. Die Fußgängerin war mit einem Motorrad kollidiert.

Eine 71 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall in Oberhausen im Krankenhaus verstorben. Bereits am Dienstag, 6. September, war die Fußgängerin auf der Rheinischen Straße von einem Motorrad angefahren worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. Dort ist sie am 13. September verstorben, wie die Polizei nun mitteilt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt derweil die Unfallursache. Nach dem Unfall wurde berichtet, dass die Frau vermutlich die Straßenseite wechseln wollte. Auf der Fahrbahn kam es dann zur Kollision.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen