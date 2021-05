45-jähriger Oberhausener stirbt nach Kollision mit Baum

Oberhausen. Rettungskräfte können den eingeklemmten Fahrer befreien, doch er stirbt kurz darauf in einem Duisburger Spezialkrankenhaus.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am frühen Samstagmorgen, 15. Mai, kam ein Pkw-Fahrer auf der Forststraße in Schmachtendorf in einem Waldstück von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen entsendete Einheiten zur technischen Hilfe sowie den Rettungsdienst zum Einsatzort.

Durch den Aufprall war der Schwerverletzte in seinem Wagen eingeklemmt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den 45-Jährigen, der allein in seinem Fahrzeug unterwegs war, zwar befreien und mit dem Rettungsdienst in ein Duisburger Spezialkrankenhaus transportieren. Doch dort verstarb der Oberhausener noch am Vormittag an seinen schweren Verletzungen.

Wie es zu diesem Unfall kam, wird von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 20 Einsatzkräften über eine Stunde an der Forststraße im Einsatz.

