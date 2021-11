Auch am Ameos Klinikum St. Marien gelten ab Montag die neuen Besuchsregeln.

Coronavirus 3G Plus: Neue Besuchsregeln in den Ameos-Kliniken Oberhausen

Oberhausen. An den Ameos Kliniken in Oberhausen gelten ab Montag neue Besuchsregeln. Auch geimpfte Gäste benötigen zwingend einen negativen Coronatest.

In sämtlichen Krankenhäusern der Ameos-Gruppe in Oberhausen gilt ab Montag, 29. November, eine neue Besuchsregel: Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen führen die Kliniken die 3G-Plus-Regel ein. Das heißt, alle Besucher, egal ob geimpft, genesen oder nicht geimpft, dürfen die Krankenhäuser nur mit einem aktuellen negativen Covid-19-Testzertifikat betreten.

Zu den Ameos-Kliniken gehören St. Josef an der Mülheimer Straße, St. Clemens an der Wilhelmstraße und St. Marien an der Nürnberger Straße. Die Geschäftsführung möchte es den Patientinnen und Patienten mit der neuen Regel auch weiterhin ermöglichen, Besuch zu empfangen. Gäste können entweder einen negativen Schnelltest vorlegen (nicht älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) – jeweils ausgestellt durch eine offizielle Teststelle.

Jede Besucherin und jeder Besucher wird am Empfang registriert. Das negative Testzertifikat sowie der Personalausweis oder Reisepass werden am Empfang kontrolliert und dokumentiert. Alle weiteren Besuchsregeln bleiben wie bisher bestehen: Patientinnen und Patienten können jeweils einen Besucher pro Tag für maximal eine Stunde empfangen. Maximal können zwei Besucher benannt werden. Gäste müssen sich auch weiterhin an die Maskenpflicht halten und entweder eine medizinische Gesichtsmaske, eine OP-Maske oder eine FFP-Maske nutzen.

