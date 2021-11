Wer vor Ort in der Stadtbibliothek Bücher ausleihen möchte, muss nachweisen, geimpft oder genesen zu sein. Es gilt die 2G-Regel.

Coronavirus 2G in der Bibliothek – ungeimpft gibt’s keine Bücher

Oberhausen. In der Oberhausener Stadtbücherei gilt die strenge 2G-Regel, auch die VHS verhängt Corona-Maßnahmen. Im Bert-Brecht-Haus gilt Maskenpflicht.

Wer in der Oberhausener Stadtbücherei Bücher vor Ort ausleihen oder auch die übrigen Angebote nutzen möchte, muss nachweisen, genesen oder geimpft zu sein. Es gilt dort die 2G-Regel.

Auch für die Angebote der Volkshochschule, wie die Bücherei im Bert-Brecht-Haus untergebracht, gelten strenge Regeln. Für Schulabschlusskurse, Integrationskurse, Kurse zur beruflichen Bildung (auch Sprachkurse für den Beruf) und politische Bildung gilt die 3G-Regel. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen also nachweisen, genesen, geimpft oder aktuell negativ getestet zu sein. In den Schulabschlusskursen werden wie an Schulen weiter Tests vor Ort durchgeführt.

Für alle anderen Angebote gilt die 2G-Regel. Im gesamten Gebäude gilt auch weiterhin die Maskenpflicht. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf nur in Kursen am Sitzplatz abgenommen werden. Bei Fragen oder Terminwünschen können sich Interessierte direkt an die VHS wenden: Vhs@oberhausen.de oder 0208- 82 52 385.

