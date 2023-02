270 Euro für Tornister: Warum sich die Anschaffung lohnt

Oberhausen. Die „Ranzen“ spielen eine besondere Rolle zum Beginn der Schulzeit. Die Produktauswahl ist mittlerweile riesig, der Preis allerdings auch.

Die Regale im Oberhausener Büro-Geschäft Gentsch sind noch gut gefüllt. Tornister über Tornister in bunten Farben und verschiedenen Formen. Doch der „Run“ auf den ersten Ranzen für die neuen Grundschüler hat bereits begonnen. „Die Nachfrage steigt“, sagt Mitarbeiterin Heike Kühnen.

Das neue und erste Schuljahr für die Grundschüler beginnt erst im August, doch die Gedanken kreisen längst um eines der Herzstücke für den Schulstart. Der Tornister verstärkt bei Kindern die Lust auf die Schule, in den Freundeskreisen wird darüber geredet, wer welche Modelle hat. Eltern werden sich lange daran erinnern, wie die Kinder mit der großen „Tonne“ zur Einschulung gehen.

Im Januar erreichen die neuen Modelle in der Regel die Fachgeschäfte. Die Suche nach dem richtigen Tornister beginnt. Doch welcher ist der Richtige? Das Büro-Geschäft an der Wörthstraße gibt Tipps.

Modelle kosten mehr als 250 Euro

Zuallererst: Den Begriff „Tonne“ haben die heutigen Modelle nicht mehr verdient. Man könnte auch sagen: kleiner Bergsteigerrucksack. Ein Glück für die Kinder von heute, dass es den Fortschritt gibt. „Das Wichtigste ist, dass der Tornister richtig sitzt“, sagt Heike Kühnen. Die Hersteller haben ihre Modelle auf die Bedürfnisse der Kinder-Rücken abgestimmt, denn erstens ist das wichtig für die Gesundheit, zweitens lohnt sich der technische Fortschritt: Eltern sind für das Wohl ihrer Kinder bereit, Geld auszugeben. Die Modelle kosten mehr als 250 Euro. Keine Kleinigkeit.

Die Tornister schmiegen sich dafür wie Bergsteigerrucksäcke an die Rücken. Polster und verschiedene Einstellriemen sorgen für einen optimalen Sitz. Heike Kühnen berichtet, dass die Eltern hohe Ansprüche haben an die Ergonomie und Sicherheit mittels Reflektoren. Der Bürofachhändler bietet extra Beratungstermine an, die Kundinnen und Kunden können aber auch spontan vorbeikommen. „Eine Stunde Zeit sollte man schon mitbringen“, sagt Heike Kühnen.

Tornister sind ergonomisch und langlebig

Denn trotz des gehobenen Standards ist jeder Rucksack anders. „Wie bei Kinderschuhen“, sagt Heike Kühnen. Kinder hätten sich meist schnell festgelegt, für sie seien Muster und Farbe entscheidend. Eltern würden dann genauer prüfen und das Kind bitten, noch andere Rucksäcke auszuprobieren. Heike Kühnen hält das auch für richtig. Ein Kauf im Internet sei nicht zu empfehlen, denn der Rucksack müsse genau passen.

Nachhaltige Rucksäcke Der Ergobag aber auch andere Modelle liefern gleich ein Komplettpaket aus Tornister, Schultasche und Etui mit. Praktisch: Damit Hefte durch offene Trinkflaschen nicht bekleckert werden, gibt es bei vielen Modellen einen Überlaufschutz an den Seiten. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei den Tornistern längst angekommen. Die Modelle, die bei Gentsch verkauft werden, bestehen fast alle aus recycelten Materialien. In Oberhausen gibt es noch andere Händler, die Tornister verkaufen, beispielsweise Osterkamp auf der Steinbrinkstraße im Stadtteil Sterkrade.

Die Geduld und der Preis lohnen sich auch deshalb, weil die meisten Rucksäcke „mitwachsen“. Die Tornister können durch die Einstellmöglichkeiten die ganze Grundschulzeit getragen werden. Viele Hersteller bieten zudem eine Garantie an, bei manchen sind es sogar vier Jahre. Somit muss nur eine Tasche für die erste Schulzeit angeschafft werden.

Blinklichter und „Klettis“ besonders bei Kindern beliebt

Was ist derzeit beliebt? Heike Kühnen braucht nicht lange zu überlegen: „Der Ergobag.“ Der Rucksack kostet knapp 270 Euro, kann die ganze Grundschulzeit getragen werden, überzeugt mit einer harten Schale, in der die Hefte geschützt sind und nicht verknicken, und eben mit der namensgebenden Ergonomie. Im Rückenteil können verschiedene Höhen eingestellt werden.

Scout hat ähnlich geschnittene Modelle auf den Markt gebracht, sich aber noch stärker an den Wünschen der Kinder orientiert. Ein Modell für 300 Euro wartet mit Blinklichtern auf, die ihr Licht bei Bewegung abgeben. Besonders leicht ist der Rucksack von Derdiedas mit knapp 900 Gramm.

Was fast alle Taschen gemein haben: Sticker oder „Klettis“, die an die Tasche gepappt werden und gegen beliebige Modelle ausgetauscht werden können. „Die Kinder mögen das sehr“, sagt Heike Kühnen. Und haben sich im Gegensatz zu den Eltern meist schnell entschieden.

