2500 Tütchen mit Gratis-Saat: So blüht dieser Stadtteil auf

Oberhausen. In Schmachtendorf wird der Frühling auf besondere Weise begrüßt: Für Hobbygärtner gibt’s ein schönes kleines Präsent. So blüht der Stadtteil auf.

„Sommer… Sonne… – Schmachtendorf blüht auf!“ Dieses schöne Motto prägt in diesem Frühlingsmonat den Stadtteil im Norden von Oberhausen.

Das Ziel lautet: Überall soll es blühen und gedeihen. Die Initialzündung für diese Aktion ist im vorigen Herbst an der Dudelerstraße über die Bühne gegangen: Mehrere meterhohe Sonnenblumen standen in voller Pracht in einem der Baum-Rondelle und brachten Schmachtendorf zum Leuchten. Schnell wurde aus den Riesen-Sonnenblumen ein beliebtes Foto-Motiv. Um dies auch im Jahr 2023 zu wiederholen, läuft nun die Aktion „Sommer… Sonne… Schmachtendorf“ an, bei der 2500 Tütchen Sonnenblumen-Samen an die Schmachtendorfer Bürgerinnen und Bürger verschenkt werden.

Vereine ziehen für die Frühlingsaktion an einem Strang

Um dies zu ermöglichen, hat sich die vielfältige Schmachtendorfer Vereinswelt zusammengetan: Träger der Aktion sind der Heimatverein Schmachtendorf, die Interessengemeinschaft Schmachtendorf, der Rad- und Sportverein Adler 1914 Sterkrade-Nord, die Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25, die Evangelische Arbeiter- und Bürgerbewegung, der Verein Kirche Schmachtendorf an der Kempkenstraße sowie die Siedlergemeinschaft.

Das Saatgut ist – passend zur Saatzeit – zum Ende des Monats März im Stadtteil an vielen Punkten und bei den beteiligten Vereinen erhältlich und wird Interessierten gratis zur Verfügung gestellt – auf dass es im Spätsommer beim Anblick der hoffentlich vielen Sonnenblumen heißen wird: „Schmachtendorf blüht auf!“

