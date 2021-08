25 Jahre Trasse: Stoag lädt zur Erkundungstour ein

Oberhausen. Zum Jubiläum veranstaltet das Verkehrsunternehmen spannende Spaziergänge in Oberhausen. So kann die Welt abseits der Strecke entdeckt werden.

Die Feierlichkeiten sind noch nicht vorbei: Im Rahmen des 25. Jubiläums der Trasse in Oberhausen plant das Verkehrsunternehmen Stoag im August vier Spaziergänge abseits der so wichtigen Strecke für Bus und Straßenbahn. Ende Mai waren bereits vier historische Straßenbahnen zu Gast in Oberhausen und fuhren im Korso durch die Stadt.

Nun also die nächste Aktion. An den kommenden Sonntagen starten und enden die Trassenspaziergänge jeweils an einer Haltestelle der Strecke. Begleitet werden die Touren von Oberhausener Gästeführern, die allerlei amüsante und interessante Geschichten über die Welt rechts und links der Trasse zu erzählen wissen.

Am 8. August startet der Spaziergang „Die schönsten Kulissen von Oberhausen“ um 11 Uhr am Kundencenter der Stoag am Hauptbahnhof. Dann geht es ins Theater- und Rathausviertel, inklusive eines Besuchs im Karnevalsmuseum.

Teilnahme an den Spaziergängen ist kostenfrei

Eine Woche später, am 15. August, geht es um 14 Uhr los an der Haltestelle „Olga-Park“. Besucht werden der Kaisergarten, das Schloss Oberhausen und die Siedlung Grafenbusch. „Einmal Held in Eisenheim sein“ ist das Motto der Veranstaltung am 22. August – um 15 Uhr trifft sich die Gruppe an der Haltestelle „Eisenheim“ und besichtigt die gleichnamige Siedlung.

Der letzte Spaziergang beginnt am 29. August um 11 Uhr an der Haltestelle „Neumarkt“. Dann wird der Volkspark Sterkrade, der Sustmannshof und der Reinersbach besichtigt. Alle Spaziergänge sind kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.stoag.de/erlebnis/trassenspaziergaenge. Eine verbindliche Anmeldung bei der OWT Tourismus-Information am Hauptbahnhof oder im Centro (Nähe Coca-Cola Oase) ist erforderlich.

