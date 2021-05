25 Jahre Centro: Stadt befragt Bürger zur Neuen Mitte

Besucher sind am 29.05.2021 in Oberhausen im Einkaufszentrum Centro unterwegs. Vielleicht erhalten nun auch einige davon Post von der Stadt?

Oberhausen. Mitarbeiter des Bereichs Statistik schreiben in den nächsten Tagen 5500 Oberhausener für eine Online-Befragung rund um die Neue Mitte an.

Anlässlich des 25. Jubiläums der Centro-Eröffnung vom 12. September 1996 möchte die Stadt Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Oberhausener die vielfältigen Dienstleistungseinrichtungen rund um das Centro nutzen und bewerten.

Aus diesem Grund führt der Bereich Statistik in Zusammenarbeit mit dem Bereich Stadtplanung und dem Stadtarchiv eine Befragung durch. In den nächsten Tagen werden 5500 zufällig ausgewählte Oberhausener Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und gebeten, sich an einer entsprechenden Onlinebefragung zu beteiligen.

Einschätzungen sollen Teil der Ausstellung werden

Im Rahmen des Jubiläums wird im Centro eine vielseitige, multimediale Ausstellung zur Geschichte des Centros in der Neuen Mitte und zur Vorgeschichte als Industriestandort gezeigt. Das Stadtarchiv sowie die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) unterstützen dabei das Centro-Management.

Teil der Ausstellung sollen auch die Einschätzungen aus der von der Stadt durchgeführten Onlinebefragung sowie der direkten Befragungen des Centros sein.

