Chormusik 24 Neuzugänge für die Klosterspatzen in Oberhausen

Oberhausen. Junge Sängerinnen und Sänger verstärken ab sofort die Klosterspatzen – diese frohe Botschaft hat Chorleiter Veit J. Zimmermann parat.

Verstärkung für die Klosterspatzen Oberhausen: 24 neue Singschülerinnen und Singschüler sind nun dabei.

In der St.-Antonius-Kirche in Klosterhardt sind die Neuzugänge im Zuge eines Gottesdienstes feierlich aufgenommen worden. Trotz aller coronabedingten Einschränkungen sind alle Singschülerinnen und Singschüler mit Freude dabei und alle haben die Zeit der Videoproben gut gemeistert.

Viel Lob für die jungen Sängerinnen und Sänger

Viele von ihnen haben bereits beim Projekt „Singpause Oberhausen“ mitgewirkt, bei dem sie die Freude am Singen entdeckt haben. Chorleiter Veit J. Zimmermann ist voll des Lobes: „Wir freuen uns sehr darüber und sind stolz, so begeisterte Sängerinnen und Sänger in unseren Reihen zu haben.“

Mit Kaplan Oliver Schmitz ist der Aufnahmegottesdienst gefeiert worden. Die Neuzugänge haben dabei jeweils einen eigenen Chorpass erhalten.

