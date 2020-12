18 Menschen in Oberhausen sind so schwer erkrankt, dass sie auf einer Corona-Intensivstation behandelt werden müssen.

Coronavirus 22-jährige Frau in Oberhausen an Coronavirus verstorben

Oberhausen 15 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldet die Stadt Oberhausen am Mittwoch. Darunter eine junge Frau.

In Oberhausen ist eine 22-jährige Frau im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das meldet die Stadt am Mittwoch. Sehr traurig ist auch die Gesamt-Bilanz des Tages: 15 weitere Todesfälle, 1057 aktuell Infizierte, 2577 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Erschreckend ist auch die Lage in den Oberhausener Altenheimen: In 19 Einrichtungen ist das Coronavirus ausgebrochen, "fast täglich kommen weitere dazu", heißt es in der Erklärung der Stadt. Unter den 15 Toten von Mittwoch sind drei Altenheim-Bewohner.

Neben der 22 Jahre alten Frau sind weitere acht Frauen im Alter zwischen 80 und 96 Jahren verstorben sowie sechs Männer im Alter zwischen 63 und 98.

191 Corona-Patienten werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, 18 von ihnen auf einer Intensivstation. Sieben Personen müssen beatmet werden.