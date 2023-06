20 Freibäder in und um Oberhausen: Hier kann man gut baden

Oberhausen. Im Stadtgebiet gibt es für Oberhausener und Oberhausenerinnen nur zwei Freibäder im Hochsommer – aber es gibt viele Alternativen. Hier die Liste.

Wenn man in den Facebook-Gruppen unterwegs ist, Leserbriefe und Diskussionen im politischen Raum verfolgt, dann weiß man ziemlich genau: Viele der 210.000 Oberhausenerinnen und Oberhausener vermissen im Sommer mehr Möglichkeiten, zu bezahlbaren Preisen in Freibädern schwimmen gehen zu können. Denn nach der Realisierung des Bäderkonzepts Anfang dieses Jahrtausends blieben nur noch zwei Freibäder übrig: Der Aquapark am Centro und das Freibad im Revierpark Vonderort, das nach einer umfangreichen Renovierung 2019 wieder eröffnet wurde – damals haben wir dieses Freibad intensiv getestet.

Noch immer trauern viele deshalb den früheren Freibädern ihrer Kindheit, dem Freibad am RWO-Stadion und dem Freibad Alsbachtal nach (Hier die schönsten Fotos: „Die Geschichte des Freibades Alsbachtal in Bildern“), die geschlossen wurden.

Seit vielen Jahren fordert die Linke Liste deshalb den Bau eines neuen Freibades mit mindestens 700 Quadratmetern Wasserfläche, die Jusos haben sich dieser Forderung angeschlossen. Doch bisher fand sich dafür noch keine Mehrheit im Stadtrat – zu teuer. Da am Aquapark die Schwimmbadfläche im Außenbereich nicht gerade üppig ist, gibt es dafür als Ausgleich die Überlegung, hier ein weiteres Becken zu bauen. Platz wäre dafür vorhanden, meinte im März 2021 der Badbetreiber.

Doch Freibadfans sollten sich von der engen Schwimmlage in Oberhausen selbst nicht entmutigen lassen – und die Fahrt in Nachbarstädte nicht scheuen. Wir haben deshalb mit Kolleginnen und Kollegen Möglichkeiten zusammengetragen, wo Oberhausener in der Region bei diesem heißen Wetter draußen schwimmen gehen können.

Hier der Überblick mit den aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreisen.

Oberhausen hat nur zwei öffentliche Freibäder – und den Rhein-Herne-Kanal

Oberhausen:

Freibad im Aquapark: Heinz-Schleußer-Straße 1, 46047 Oberhausen; Öffnungszeiten: 9 bis 21 Uhr; Eintrittspreise: Tageskarte: 12 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder 9 Euro; an Wochenenden muss man pro Tageskarte einen Zuschlag von zwei Euro zahlen; es gibt auch Tageskarten für Familien mit bis zu sechs Personen bei höchstens zwei Erwachsenen für 34 Euro (Wochenenden: 39 Euro pro Tag); Ausstattung: beheiztes 25 Meter Außenbecken mit fünf Luftsprudelliegen, Volleyballfeld, Liegewiese, Kiosk; Kontakt: 0208/6253590, Mail: info@aquapark-oberhausen.com; weitere Informationen: aquapark-oberhausen.com

Freibad Vonderort: Bottroper Str. 322, 46117 Oberhausen, Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr, Eintrittspreise Tageskarten 6,50 Euro Erwachsene, Jugendliche bis 17 Jahre vier Euro, Kinder bis ein Meter Größe: 1 Euro, Studenten und Schüler 5 Euro. Telefon 0208-999 680, E-Mail: info@revierpark.com; Ausstattung: 5000 Quadratmeter Liegefläche, ein Wellenbecken (50 x 19,5 Meter) mit extrabreiter acht Meter langer Rutsche, ein Nichtschwimmerbecken (1,35 m tief, 30 x 19 Meter groß), ein Spraypark für Babys und Kleinkinder sowie ein Volleyball-Platz; weitere Informationen: https://revierpark.com/index.php/freibad

Im Hochsommer ist das Freibad Vonderort an der Stadtgrenze von Oberhausen und Bottrop sehr beliebt. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Baden im Rhein-Herne-Kanal: Viele nutzen im Sommer die Chance, um kostenlose im Rhein-Herne-Kanal zu baden. Doch Jahr für Jahr warnt die Wasserschutzpolizei vor Leichtsinn: Das Baden und Schwimmen ist zwar nach Angaben der Wasserwächter im Rhein-Herne-Kanal zwar nicht grundsätzlich verboten. Es gibt aber Kanalzonen, in denen es nicht erlaubt ist: Im Bereich bis zu 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, Wehren, Hafeneinfahrten, Liegestellen und Anlegestellen der Fahrgastschifffahrt; im Schleusenbereich; im Arbeitsbereich von schwimmenden Geräten; in Bereichen, wo das Baden durch das entsprechende Schifffahrtszeichen (Verkehrszeichen) untersagt ist.

Das macht Spaß:Einfach in den Rhein-Herne-Kanal springen, hier am Kaisergarten von Oberhausen. Doch man muss trotz des ruhigen Gewässers aufpassen, wenn man im Kanal badet. Der Schiffsverkehr ist gefährlich. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auch das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Duisburg warnt vor den Risiken des Schwimmens im Kanal: So könne die Schifffahrt gerade im Bereich der senkrechten Uferbefestigungen (Spundwände oder Mauern) durchaus Wellen von mehr als einen Meter Höhe auslösen. Schwimmer hätte dann kaum eine Chance, die Wasserstraße rechtzeitig zu verlassen. Ein Ausweichen der Schifffahrt, wenn Badende in Schwierigkeiten gerieten, sei nicht möglich, da ein Schiff nicht wie ein Auto gestoppt werden könne.

Diese Freibäder von Duisburg über Essen bis Ratingen liegen nicht weit von Oberhausen entfernt

Diese Freibäder in Nachbarstädten sind für viele Oberhausener vergleichsweise schnell zu erreichen:

Essen:

Freibad Hesse: Gleich an der Stadtgrenze zu Oberhausen liegt das beliebte Freibad „Hesse“ im Essener Stadtteil Dellwig direkt am Rhein-Herne-Kanal. Es wird seit fast 40 Jahren vom rührigen Verein RuWa Dellwig betrieben. Scheppmannskamp 6, 45357 Essen, Telefon: 0201-31655921. Bei gutem Wetter ist das Freibad täglich von 6 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen ab 7 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder 2,50 Euro, außerdem gibt es einige Sondertarife. Ausstattung: Sportbecken (25 m x 18 m), beheizt; Nichtschwimmerbecken (34 m x 20 m), 12.000 Quadratmeter Liegewiese, 1500 Quadratmeter Ballspielfläche, Mutter-Kind-Bereich, Beachvolleyballfeld, mehrere Grillplätze, Kiosk. Weitere Informationen unter www.ruwa-dellwig.de.

So groß ist das Freibad Hesse in Essen-Dellwig, nicht weit von der Stadtgrenze Oberhausen entfernt. 25 Meter Bahnen und 18 Meter breit. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Grugabad: Das berühmteste Freibad von Essen ist am Grugapark in Essen-Rüttenscheid zu finden: Das im Jahr 1964 eröffnete Grugabad (Adresse: Am Grugapark 10, 45131 Essen, Telefon: 0201-8608130). Das Bad öffnet in der Regel von 6 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Die Familienkarte kostet 10 Euro. Ausstattung: Sportbecken mit zehn wettkampfgerechten Schwimmbahnen (25 m x 50 m) und einer hoch aufragenden großen Liege- und Zuschauertribüne mit 700 Plätzen; Sprungbecken mit 10 Meter-Turm (20 m x 20 m); Wellenbecken (22 m x 68 m); Nichtschwimmerbecken (25 m x 80 m); kindgerechtes großes Rund-Planschbecken; große Kinderrutsche mit zwei Bahnen sowie eine Kleinkinderrutsche und verschiedene Wasserfontänen; Beachvolleyballfelder; 25.000 Quadratmeter Liegefläche, 1500 Quadratmeter Kinderspielfläche in naturnaher Gestaltung. Unter dem Motto „Strand- und Hafenleben“ kann hier nach Herzenslust gebuddelt und gematscht werden. Mehr Informationen gibt es auf dieser Internetseite der Stadt Essen: https://www.essen.de/leben/sport_und_freizeit_/schwimmen/grugabad.de.html

Viele Badegäste sind im Hochsommer im größten Essener Freibad, im Grugabad. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Voerde:

Strandbad Tenderingssee, Tenderingsweg 1, 46562 Voerde; Öffnungszeiten: werktags 12 bis 20 Uhr, an Wochenenden, Feier- und Ferientagen: 10 bis 20 Uhr; Preise: Erwachsene 6 Euro (ab 17 Uhr 4 Euro), ermäßigt 4 Euro (ab 17 Uhr: 3 Euro); weitere Informationen: strandbad-tenderingssee.com

Dinslaken:

Stadtwerkebad Dinamare, Am Stadtbad 7-9, 46537 Dinslaken; Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 6 bis 21.30 Uhr, Sonntage und Feiertage: 8 bis 21.30 Uhr; Eintrittspreise: Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 4 Euro; weitere Informationen: dinamare-dinslaken.de

Duisburg:

Freibad Wolfssee: Kalkweg 262a, 47279 Duisburg; Öffnungszeiten: 10 bis 20 Uhr; Eintritt: ermäßigt ab 3 Euro, Vollzahler: 4,50 Euro. Weitere und aktuelle Informationen:

Freibad Großenbaum: Buscher Straße 65, 47269 Duisburg; Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 11 bis 18 Uhr, freitags bis sonntags 10 bis 18 Uhr; Eintritt: 10 bis 18 Jahre: 3 Euro; Erwachsene: 4 Euro. Weitere und aktuelle Informationen:

Freibad Kruppsee: Bachstraße 2, 47229 Duisburg-Friemersheim; Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19.30 Uhr; Eintritt: Erwachsene: 5 Euro; Kinder und Jugendliche (4 bis 17 Jahre): 3 Euro; Studenten, Schwerbehinderte, Arbeitslose: 4 Euro. Ab 18 Uhr für alle 2 Euro. Näheres/Aktuelles:

Allwetterbad Walsum: Scholte-Rahm-Straße 16, 47178 Duisburg; Öffnungszeiten: außerhalb der Sommerferien: montags von 14 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr, an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr, in den Schulferien ab 10 Uhr; Eintritt: 4 Euro, ermäßigt: 2,70 Euro; Näheres:

Freibad Homberg: Schillerstraße 160, 47198 Duisburg, Nachdem das Freibad Homberg wochenlang wegen Personalmangels geschlossen blieb, soll es am Freitag, 23. Juni, erstmals in der Badesaison 2023 öffnen.

Auf der Internetseite baederportal-duisburg.de informiert Duisburg auch über die städtischen Hallenbäder.

Rheinberg:

Underberg-Freibad, Bahnhofstraße 2, 47495 Rheinberg; Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12 bis 19 Uhr; Samstag/Sonntag und in den Ferien: 10 bis 19 Uhr; Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro, ermäßigt; 2,50 Euro; Kinder: 2 Euro; weitere Informationen: rheinberg-baeder.de

Moers:

Naturfreibad Bettenkamper Meer: Krefelder Straße 190, 47447 Moers; Öffnungszeiten: montags, dienstags, mittwochs und freitags 14 bis 20 Uhr, donnerstags und am Wochenende 10 bis 20 Uhr; Eintritt: 3,20 Euro, weitere Informationen: enni.de/freizeit/baeder/naturfreibad-enni-bettenkamper-meer

Freibad im Solimare: Filder Straße 144, 47447 Moers; Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr; Eintrittspreise: Erwachsene: 5,40 Euro, Kinder und Jugendliche: 3,20 Euro; weitere Informationen zu Freibad und Aktivbad: enni.de/freizeit/baeder/enni-solimare

Mülheim:

Naturbad Styrum: Friesenstraße 101, 45476 Mülheim an der Ruhr. Mit „Badespaß ganz ohne Chemie“ lockt das Naturbad in Styrum, unweit der Oberhausener Stadtgrenze. Mit dem Auto ist das Freibad schon in zehn Minuten ab dem Oberhausener Hauptbahnhof zu erreichen, öffentlich dauert es ca. 15 Minuten. Die Becken sind hier grünlich gefärbt, das tut dem Badespaß allerdings keinen Abbruch. Zur Verfügung stehen drei Schwimmbecken, eine über 60 Meter lange Wasserrutsche, Sprungtürme bis zehn Meter Höhe sowie ein eigenes Nichtschwimmer-Becken. Außerhalb des Wassers gibt es ebenfalls Sportangebote: eine Kletterwand, einen Fußballbereich, eine Skimboard-Anlage und ein Beachvolleyballfeld. Öffnungszeiten in der Hauptsaison: dienstags bis donnerstags und sonn- und feiertags 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags 10 bis 20 Uhr, montags Ruhetag; Eintritt ermäßigt: 2 Euro, Vollzahler: 4 Euro; weitere Infos unter: naturbad-muelheim.de

Das Naturbad in Mülheim-Styrum (2022). Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Ratingen-Lintorf:

Allwetterbad Lintorf: Jahnstraße 35, 40885 Ratingen; Öffnungszeiten: montags bis freitags 6.45 bis 21 Uhr, samstags und sonntags: 7 bis 21 Uhr; Eintritt Erwachsene: 7 Euro, Kinder ab 3 Jahre: 4,20 Euro; es gibt zudem Familientarife, Frühschwimmertarife und einen Sommerferientarif; Näheres: stadtwerke-ratingen.de/ratinger-baeder/allwetterbad-lintorf

Düsseldorf:

Freibad Kaiserswerth – Flossen weg e.V.: Kreuzbergstraße 33, 40489 Düsseldorf; Öffnungszeiten für Nicht-Mitglieder: samstags, sonntags, feiertags sowie in den Ferien: ab 10 Uhr, ansonsten täglich ab 12 Uhr; Eintrittspreise für Nicht-Mitglieder: Erwachsene: 5,50 Euro, Kinder/Schüler/Studenten: 3,50 Euro; Familienkarte (z.B. ein Erwachsener, zwei Kinder): 11 Euro; weitere Informationen: flossen-weg.de/freibad

Rheinbad: Europaplatz 1, 40474 Düsseldorf, Navigationsgerät: Ziel „Stockumer Höfe“, Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr; Eintrittspreise: Einzeltarif Erwachsene: 5,40 Euro; Einzeltarif ermäßigt (Kinder/Schüler/Studierende): 3,60 Euro; Näheres: baeder-duesseldorf.de/baeder/freibaeder/freibad-rheinbad

Krefeld: Badezentrum Bockum: Freibadanlage, Am Badezentrum 2, 47800 Krefeld; Öffnungszeiten: montags 14.30 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr; Sommerferien: Montag: 12 bis 20 Uhr; Dienstag bis Freitag: 10 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr; Eintrittspreise: Einzelkarte: 4 Euro, Familienkarte: 7/10 Euro; Kinder unter einem Meter Größe haben freien Eintritt, Näheres: krefeld.de/de/sport/freibadanlage-des-badezentrums-bockum.

