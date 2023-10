1Live-Comedy-Nacht: Hier die besten Sprüche der Comedians

Negah Amiri macht auf der Bühne der Eins-Live-Comedy-Nacht in Oberhausen auch einen Witz über ihren Namen.

Oberhausen. Drei Stunden lang Witze auf der XXL-Bühne der 1Live-Comedy-Nacht in Oberhausen – wir haben hier die besten Sprüche des Abends.

Über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena sahen, hörten und lachten am Mittwochabend drei Stunden lang bei der „1Live Comedy Nacht XXL“. Es traten auf der großen Bühne acht Künstlerinnen und Künstler auf. Hier unser Bericht über die Show: „Comedy-Nacht in Oberhausen: Das waren die Tops und Flops“.

Der Abend bot viel Altbekanntes, denn die Künstlerinnen und Künstler, die allesamt nur kurze Auftritte hatten, verließen sich auf ihr Standard-Repertoire. Die Themen waren rund um Deutschland-Klischees, Beziehungen und Alter, mit Ausnahme von Torsten Sträter, vorhersehbar. Gleichwohl war dieser Abend äußerst unterhaltsam.

Die besten Sprüche des Abends der Künstler und Künstlerinnen haben wir hier gesammelt:

Osan Yaran: „Deutsche sind die lustigsten Leute der Welt. Unbewusst.“

Filiz Taşdan: „Tampons gibt es in normal, super und super plus. Wie Benzin. Wer hat das erfunden? Männer? Sagen die: Was tankt deine?“

Bastian Bielendorfer: „Vier Monate mit Tanzen verbracht, ohne Tanzen zu lernen.“

Torsten Sträter: „Eine Frikadelle in einer Autobahnraststätte ist eher symbolisch zu verstehen.“

Tahnee Schaffarczyk: (Zum Lehrling im Supermarkt): „Ich will hier nicht arbeiten. Das ist dein Traum, nicht meiner.“

Assane Badiane: „Mein Traum war immer Bafög, bis ich gemerkt habe, dass das kein Studiengang ist.“

Torsten Sträter über Elektro-Autos: „Wenn das Auto leer ist, dreht man es dann um und legt 9000 AA-Batterien ein?“

David Kebekus: „Bei Hunden ist es das Stockholm-Syndrom. Wie bei der Freundin vom Wendler.“

Negah Amiri: „Ausgerechnet in ein Land, in dem mein Name ein Schimpfwort ist!“

Bastian Bielendorfer: „Heidi Klum, wie ein Bus vollgekokster Russen.“

Filiz Taşdan: „Eine 40-jährige Titte ist so interessant wie ein Ellenbogen.“

Filiz Taşdan über ihren Partner: „Wenn ich die Arche Noah vorne fülle, grillt er einen nach dem anderen hinten weg.“

David Kebekus: „Wohin fahren Paare auf einem Tandem? Zum Scheidungsanwalt?“

Das sind die schönsten Bilder der „1Live Comedy Nacht XXL“ in Oberhausen:

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends 1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Osan Yaran nahm sich auf der Oberhausener Bühne die Unterschiede zwischen türkischen und deutschen Frauen vor. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Das Publikum bekam bei der 1Live Comedy-Nacht in Oberhausen drei Stunden lang Programm geboten. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Die Zuschauer wurden bei der 1Live Comedy-Nacht mit einbezogen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Negah Amiri sprang für Enissa Amani kurzfristig ein. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Das Highlight des Abends: Torsten Sträter überragte in Oberhausen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Ließ sich vom Publikum in Oberhausen feiern: Moderator Bastian Bielendorfer. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Brachte die Zuschauer zum Lachen: Tahnee Schaffarczyk. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Lud die Zuschauer zum Lachen ein: Filiz Tasdan auf der Bühne in der Rudolf-Weber-Arena. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends David Kebekus hat eine bekannte Schwester. Doch in Oberhausen stand er im Mittelpunkt. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Newcomer Assane Badiane ist erst 24 Jahre alt. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Riss die Menge in Oberhausen mit: Negah Amiri. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Tahnee Scharffarczyk überzeugte in Oberhausen auch mit ihrer Mimik. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

1Live Comedy-Nacht in Oberhausen- Die Bilder des Abends Wie immer in schwarz: Comedian Torsten Sträter. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

